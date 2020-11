O moldoveancă din New York a aflat că a votat deja în Moldvoa

O moldoveancă stabilită peste hotare a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor cînd a mers astăzi să voteze. La secția de votare, acesta s-a pomenit că cineva votase deja în locul ei. S-a întîmplat la o secție din New York. Membrii biroului electoral i-ar fi spus că aceasta ar fi votat deja în Republica Moldova.

Tînăra a venit de la în New York să își exercite dreptul la vot. Dar, ajunsă la secția de votare, a fost anunțată că deja a votat astăzi.

„Am ieșit acum din secția de votare din New York și am întîmpinat o dificultate de a vota. În cazul meu, sistemul a arătat că eu deja am votul în Moldova. Asta este o tentativă de a fraudă, pentru că eu sînt persoană care se află în New York și nicidecum nu am putut azi dimineață la ora 09:00 să votez în Moldova. Am scris cerere și sper că acest caz să fie analizat de CEC. Am mers pînă aici o oră ca să votăm, dar iată ce s-a întîmplat”, a menționat moldoveanca pe o rețea socială.

Într-un final, tînăra a scris o cerere în care a anunțat despre faptul că nu s-ar fi aflat în această dimineață în Moldova pentru a vota. Mai mult, aceasta a menționat că pe acest caz ar putea fi pornită o cauză penală pentru faptul că i s-ar fi luat fără permisiune datele cu caracter personal, scrie agora.

Menționăm că, mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare nu au reușit să-și exercite dreptul la vot. Asta pentru că cu cîteva ore înainte de închiderea secției de votare s-au terminat toate buletinele de vot.