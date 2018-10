O femeie însărcinată a murit la spital

O gravidă care avea termen de sarcină de 38 de săptămîni, adusă cu ambulanța la Spitalul Raional din Cimișlia, a murit în noaptea de 10 spre 11 octombrie.

Femeia era suspectată de o infecție respiratorie acută, iar cauza decesului declarată în acest moment ar fi disecție de aortă cu tamponadă acută a cordului, informează sanatate info.md.

„Gravida a fost adusă pe data de 10 octombrie la ora 17:00 de către serviciul de urgență cu suspecții respiratorii virale acute, cu o temperatură aproape în limitele normei, subfebrilă, cu clinică minoră de cefalee. Medicul de gardă a luat decizia de a rămîne sub supraveghere, avînd parametrii fiziologici normali. Se afla sub supraveghere în UPU, noaptea era monitorizată, medicul a văzut-o la 1:00 și peste o oră și jumătate ea a decedat. La internare nu a trezit vreo suspecție cu riscuri înalte, de aceea a fost lăsată sub supraveghere. Este o stare nu foarte des întîlnită", a spus directoarea Spitalului Raional Cimișlia, Mariana Florea.

Totodată, potrivit spuselor directoarei, gravida ar fi trebuit să se prezinte pe 9 octombrie la medicul ginecolog ca să fie trimisă la Institutul Mamei și Copilului, dar nu ar mai fi venit. Aceasta ar fi fost consultată pe data de 8 octombrie de către medicul oftalmolog, fiind suspectată de subluxație cristalină, sindrom Marfan. Avea interdicție de a naște fiziologic, de aceea medicul ginecolog i-ar fi recomandat să se prezinte a doua zi la spital pentru a fi trimisă la IMC, unde urma să fie spitalizată și să nască.

De asemenea, sursa menționează că atunci cînd a fost adusă cu ambulanța, medicul de gardă nu știa nimic despre starea ei.

Diagnosticul de disecție de aortă cu tamponadă acută a cordului a fost stabilit postmortem de morfopatolog. Nu este clar la această etapă dacă fătul putea fi salvat sau nu. Potrivit administrației spitalului, pe acest caz a fost formată o comisie în care sînt implicați și specialiști de la Ministerul Sănătății și anume ei ar urma să răspundă la toate aceste întrebări.

Potrivit specialiștilor în cardiologie, în cazul unei predispuneri de disecției a aortei, sarcina poate provoca dezvoltarea acesteia, iar în acest caz este necesară efectuarea unui examen ecografic al inimii și al aortei.