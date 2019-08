O familie plecată peste hotare, a donat o mașină de ambulanță satului natal

Familia Cojan, Liviu și Aliona, sînt plecați de mulți ani peste hotare. Locuiesc în Anglia, dezvoltă acolo o afacere în domeniul transportului, dar nu uită de satul natal – Colibași.

Ieri, în cadrul activităților consacrate Zilelor naționale a Moldovei, dar și zilelor Diasporei, Familia Cojan a donat o mașină de ambulanță pentru satul lor de baștină.„Este o mîndrie pentru colibășenii noștri, pentru cei plecați în lume care nu uită de satul natal, de baștină, de graiul părintesc, fiind tot timpul cu gîndul acasă. Această frumoasă familie, Cojan a făcut o donație nemaipomenită, un gest nemaipomenit. Aceasta mașină o să aducă o îmbunătățire a condițiilor și a serviciilor pe care le prestează specialiștii în domeniu. Am putut sa-i motivăm pe colibășeni să fie acasă nu numai prin gînd, dar și prin fapte” ne-a declarat Ion Dolganiuc, primarul satului Colibași, raionul Cahul Mașina vine să înlocuiască o autospecială uzată deja atît moral, cît și tehnic, aceasta fiind transmisă centrului de asistență medicală urgentă Colibași, care deservește 3 localități mari: Vadul lui Isac, Colibași și Brînza.„Noi am făcut-o din suflet pentru suflet, pentru satul natal. Viața e cît o secundă, de multe ori o secundă poate să te ajute să rămîi în viață. Pentru aceasta am spus să luăm o ambulanță, cea mai dotată, ca să fie la moment pentru oamenii care au nevoie să fie ajutați. Ambulanța e făcută cu drag pentru mult timp”, a declarat Liviu Cojan.Avînd o afacere în Anglia în domeniul transportului, Liviu, împreună cu alți colibășeni a restaurat mașina, schimbîndu-i motorul și toată caroseria, dar și volanul pe partea stîngă. El ne-a spus că astfel de mașini nu există încă în Moldova.„Sperăm să le fie de ajutor, să o folosească mai puțin, să fie cît mai puțini bolnavi, dar să fie la timpul potrivit la îndemînă”, ne-a declarat Aliona Cojan.Pentru darul adus satului, Liviu, capul familiei Cojan, a primit titlul onorific de Cetățean de Onoare al satului Colibași.Implicarea activă în viața satului Colibași a diasporei, a celor plecați peste hotare a început în anul 2016, odată cu participarea localității în proiectul PNUD Migrație și Dezvoltare Locală.De atunci, împreună cu cei de peste hotare, la Colibași s-a reușit construirea unei săli polivalente de sport, centru de pompieri și salvatori voluntari și implementarea mai multor proiecte sociale.Doar pentru sala polivalentă și centrul pompierilor voluntari, autoritățile locale au reușit să adune donații de la cei plecați din sat de circa 13 mii euro și, respectiv, 4 mii de euro.