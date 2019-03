O educatoare fără studii superioare va primi 40.000 de lei din partea grădiniței (VIDEO)

O grădiniță din satul Horjești, Hîncești, a fost obligată să achite despăgubiri de 40.000 de lei unei educatoare care a fost dată afară și reangajată după ce s-a judecat cu instituția.

Directorul grădiniței spune că femeia are doar nouă clase absolvite și a fost angajată pe cînd grădinița era condusă de mama sa. Tînăra vizată spune că va merge la studii la toamnă.Educatoarea cu nouă clase a fost angajată cu aproximativ 12 ani în urmă, pe cînd șefă la grădiniță era chiar mama acesteia.Educatoare: Ați fost favorizată de mama dvs. cînd era în funcție? - Da.Cum este posibil acest lucru, în contextul în care pentru a ocupa funcția respectivă ai nevoie de cel puțin o diplomă de absolvire a colegiului? Directoarea de atunci are o explicație.Fosta directoare: - Eu am angajat-o deoarece nu erau lucrători. - Cît timp? - Patru, cinci ani. - Și nu ați găsit timp de patru ani un înlocuitor? - Nimeni nu voia să vină.Fără studii de specialitate, tînăra s-a aflat în funcție mai mult de patru ani, după care a mers de două ori la rînd în concediu de maternitate, pentru aproximativ opt ani. A revenit, însă, acum un an și și-a cerut locul, ocupat între timp de un candidat cu diplomă în educație.Gheorghe Tornea, directorul Școlii primare-grădiniță: I s-a spus că nu corespundeți.Responsabilii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale i-au comunicat administrației că în lipsa studiilor, aceasta nu poate fi repusă în funcție. Educatoarea nu s-a lăsat și a dat în judecată instituția.Acum administrația este obligată să-i plătească femeii și cheltuielile de judecată în suma de 40.000 de lei. Directorul spune că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție. Între timp, educatoarea s-a întors la muncă, lucru care i-a nemulțumit pe părinți. Odată cu nemulțumirea, au curs și plîngerile."Vrem să știm cine i-a dat voie cu nouă clase să se întoarcă în domeniu”.”Fata nu a vrut să vină la grădiniță, a zis că se teme”.Cei care s-au plîns spun că ar fi fost amenințați de educatoare.Șefa Direcției Educație din Hîncești spune că, după mai multe plîngeri, s-au făcut verificări și acum 8 ani, educatoarea nu a fost însă pedepsită pentru că era însărcinată.”Doamna nu are dreptul să predea. sîntem nesatisfăcuți și revoltați de comportamentul neadecvat”.Directorul grădiniței a deschis azi-dimineața o anchetă internă și a decis ca în perioada aceasta, să o suspendeze din funcție pe educatoarea vizată. Cei de la Direcția Educație din Hîncești au convocat și Consiliul de etică în acest caz.