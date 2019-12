O chişinăuiancă, de două luni suferă din cauza petrecerilor nocturne ale unui grup de adolescenți

O chişinăuiancă în vîrstă de 70 de ani, din sectorul Botanica al capitalei, nu poate trăi liniștit în apartamentul său deja timp de două luni, din cauza că un grup de adolescenți organizează noaptea petreceri zgomotoase într-un apartament chiar deasupra apartamentului său, iar apelurile la poliţie nu au nici un efect.

Despre problema sa Liudmila Vasilievna Tretiakova, care locuiește pe adresa: bd. Dacia, 28, ap. 60, a scris redacţiei Noi.md.Ea a menționat că este a doua lună de cînd suportă zgomotul pe care adolescenții care trăiesc la etajul de sus îl creează seara și noaptea.Părinții „proprietarului” acestor petreceri s-au mutat cu traiul, la vilă și în Transnistria , iar femeia nu reușește să se întîlnească cu ei pentru a-i informa că fiul lor de 16 ani, în zilele de joi, vineri și sîmbătă și uneori chiar în timpul săptămînii își adună semenii, inclusiv fetele.„I-am văzut personal venind cu ascensorul, încărcaţi cu alcool: vin și bere. Poate că beau băuturi mai puternice și poate că nu numai băuturi, deoarece în timpul uneia din vizitele mele la ei, cînd mi s-a deschis uşa, am văzut că sînt într-o stare inadecvată. Se hlizeau prosteşte şi se strîmbau. Spre indignarea mea că nu mă lasă să dorm, că beau somnifere și că trebuie să mă scol foarte devreme, zgomotul s-a încheiat abia pe la ora 3 noaptea. La 7-30 dimineața ceva a căzut la ei. Poate chiar și mobilier. A urmat un tămbălău groaznic, care m-a trezit. Astăzi, după ce m-am ridicat la ei pentru a-i ruga să se poarte decent noaptea, ei au început să bată în podea. Ei bine, nu poţi numi normală o astfel de reacţie. Sînt o femeie în vîrstă, am 70 de ani, vin la ei deja a patra oară, iar reacția este zero!”, a notat femeia.„Nu înțeleg un lucru; cei care nu dorm acasă, de ei nu are cine grijă?! Uite-aşa, dacă nu faci nimic și taci, suferind de neplăceri noaptea, vor crește dependenți de droguri, prostituate și lepădături sociale”, a menţionat pensionara, declarînd că îi este lehamite de aceşti mucoşi care locuiesc pe adresa Dacia, 28, bloc 64, etajul 7, numele de familie – Bolgari.„Apropo, întrebat unde îşi face studiile, el a răspuns: nicăieri, mă odihnesc. Şi cam de ce ar putea fi obosit tipul? se întreabă o femeia.Ea a menționat că, urmînd o recomandare, a apelat la poliție cînd compania s-a lansat din nou în petreceri nocturne.„A venit poliția. Sper ca vizita lor să-i învețe pe aceşti neobrăzaţi să se comporte omeneşte şi nu porceşte”, a subliniat pensionara.