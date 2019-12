Numărul studenților din acest an a atins cota minimă din ultimii 24 de ani

În anul academic 2019/20 urmărim aceeași tendință din ultimii 13 ani de reducere a numărului de studenți, spun experții.

Astfel, în acest an numărul lor a atins cota minimă din ultimii 24 de ani de 56,8 mii de studenți cu 3,8 mii mai puțin decît acum un an, scrie economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță.Potrivit expertului, am ajuns la nivelul anului 1995/96, cînd de fapt a început creșterea accelerată a numărului de studenți în Moldova, notează Noi.md cu referire la agora.md Numărul în scădere a studenților este specific și pentru Transnistria , scrie expertul. În stînga Nistrului, însă, acest proces a început cu 3-4 ani mai tîrziu și afectează mai mult învățămîntul privat. În stînga Nistrului numărul maxim de studenți a fost atins cu doi ani mai tîrziu decît în dreapta Nistrului în anii 2008/09, cînd numărul de studenți s-a ridicat la 19,2 mii persoane.În prezent în Transnistria, numărul de studenți s-a redus pînă la 10,8 mii persoane, ceea ce constituie cu 0,8 mii mai puțin decît în anul precedent. Reducerea din ultimii 4 ani a numărului de studenți din Stînga Nistrului are loc exclusiv din instituțiile private de învățămînt. Dacă în 2008/09 ponderea studenților în învățămîntul privat din Stînga Nistrului era de 32%, atunci în prezent ponderea lor a ajuns la doar 10%. Cel mai probabil în 2-3 ani învățămîntul privat superior din Stînga Nistrului va dispărea.În Moldova asistăm nu doar la reducerea numărului de studenți din universități, dar și la scăderea ponderii lor în societate. Astfel numărul de studenți la o mie de locuitori s-a redus de 1,8 ori de la 39 de studenți la 1.000 de locuitori, pînă la 21,3 studenți.Reducerea numărului de studenți din instituțiile superioare de învățămînt are loc sub influența a 3 factori de bază:Reducerea dramatică a numărului de copii din Republica Moldova. Astfel în ultimii 13 ani numărul de copii de vîrsta universitară s-a redus cu circa 150 mii persoane de al 364 mii în 2006/07 la circa 210 mii în prezent.Scade numărul de copii care decid să meargă într-o instituție superioară de învățămînt. Aici statul trebuie să intervină cu soluții alternative educaționale pentru tineri. Soluția este învățămîntul dual astfel, ca tinerii să obțină o profesie în alte forme educaționale.Economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță afirmă că statul nu trebuie să ignore aceste tendințe din învățămîntul superior. Pentru aceasta el trebuie să regîndească tot ce înseamnă politicile sale în acest domeniu. Să concentreze resursele bugetare pentru domeniile prioritare în special: pregătirea specialiștilor pentru sectorul bugetar și ramurile strategice ale economiei naționale.