Nu o să uit niciodată Crăciunul din acel an

Aveam 14 ani, Maria, sora mea, avea 16 ani, iar Jeni, cealaltă soră, nu împlinise încă 18 ani. Eram noi trei şi mama. Tata murise de 5 ani în accident la mină.

Cu o lună înainte de Crăciun, preotul nostru a anunţat o colectă specială pentru cea mai săracă familie din Biserică.A cerut ca fiecare să economisească timp de o lună ceva bani ca să dea acelei familii pe care fraţii din comitet o vor considera cea mai săracă.Ne-am gîndit ce am putea face noi patru. Planul mamei a fost să mîncăm timp de o lună de zile numai cartofi. Astfel, puteam economisi 300 lei. De asemenea, dacă vom sta cu becul stins seară de seară mai puteam economisi 100 lei.Eu cu Maria am facut curăţenie la cîţiva bogaţi, iar Jeni a vîndut ceva felicitări făcute de ea.Seara pe întuneric, vorbeam şi ne imaginam cum familia aceea se va bucura.Eram în Biserică noi și încă 80 de membri, iar mama a calculat că se va strînge încă de douăzeci de ori atît cît avem noi, mai ales că preotul ne aducea aminte în fiecare duminică de colectă.Cu o zi înainte de Craciun, am plecat cu Maria la magazin să schimbăm banii în bancnote nou-nouţe. Aşa învăţaserăm noi că trebuie să-I dăm lui Dumnezeu.Am venit acasă cu 800 lei. Opt bancnote de cîte 100 lei. Niciodată nu avuseserăm atîţia bani. Nu ne păsa că n-aveam haine de Crăciun. Noi eram fericite. N-am putut dormi toată noaptea de nerăbdare.A doua zi, în ziua de Crăciun, ploua cu găleata, iar noi n-aveam umbrelă. Biserica era la 2 kilometri de casă, dar nouă nu ne păsa cît de ude vom fi. Jeni avea găuri în pantofi şi a pus nişte hîrtie. Pe drum hîrtia s-a udat, iar ea era leoarcă la picioare.Am stat bucuroase în Biserică, deşi am auzit cîteva fete de la cor rîzînd de rochiile noastre cele vechi. Dar mai auziserăm asta şi nu ne-a durut. Cu banii în mînă eram bogate.Cînd s-a facut colecta, mama a pus 500 lei, iar noi fiecare cîte una de 100 lei.Pe drum spre casa cîntam de bucurie.La amiază mama ne-a făcut o surpriză. Cumpărase 10 ouă pe care le fiersese şi le-am mîncat cu cartofi prăjiti. Era ziua de Crăciun şi noi ne simţeam aşa de bine.Dar pe la ora 15 a venit la noi preotul. A chemat-o pe mama la uşă.Cînd a intrat mama în casă era albă ca varul şi ţinea un plic în mînă. Am întrebat-o ce este în plic şi abia după jumătate de oră mama l-a deschis.În plic erau opt bancnote de cate 100 lei si 40 de bancnote de 10 lei. În total 1.200 lei.Nimeni n-am spus nimic, doar ne uitam la podea.Cu cîteva minute mai înainte ne simţeam ca nişte milionare. Acum, cu plicul în mînă, ne simţeam ca nişte copii teribil de săraci.Nouă ne părea bine că sîntem bogaţi față de alţii - că aveam cartofi. Apoi ştiam că sîntem bogaţi că aveam o mama grozavă şi mulţi copii nu aveau mame defel. Ne bucuram că eram trei surori în casă şi atîtea familii nu aveau copii.Ştiam că nu avem multe lucruri pe care alţii le aveau, dar niciodată nu ne-am gîndit că eram săraci, dar în acea zi de Crăciun am aflat că eram.N-a mai fost niciodată ca înainte. În săptămîna ce a urmat n-a vorbit nimeni în casa noastră.N-am mai vrut să mergem la Biserică de ruşine, dar mama nu ne-a dat voie.Mama ne-a întrebat ce să facem cu cei 1.200 lei, dar noi nu ştiam ce fac săracii cu banii.80 de oameni au strîns 1.200 lei din care 800 i-au dat cei mai săraci oameni din Biserică", V. Pustan