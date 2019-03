Nicu Ţărnă, despre importanţa sprijinului din partea Centrului de Cinematografie

Nicu Ţărnă este producătorul filmului „Dincolo de Noi” şi în cadrul unui interviu a povestit despre cît de importantă a fost pentru el suportul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC) în realizarea acestui produs.

„Faptul că Republica Moldova s-a implicat prin CNC şi a tras atenţia la proiectul nostru, este un lucru mare care ne ajută acum. Toată lumea ştie că e foarte complicat să faci un film în RM din mai multe considerente şi iată că acest suport este absolut important”, a spus Nicu Ţărnă.Producătorul a relatat şi cîteva detalii curioase din spatele cortinei.„Noi am filmat 60 de zile şi mai avem de filmat cîteva. Acest proiect este unul greu, pentru că este mare. După „ Dimitrie Cantemir ” al lui Vlad Ioviţă noi suntem primii care am făcut un decor atît de mare. Azi e mai simplu. Mulţi doar caută locaţiile şi acolo îşi fac filmul. Noi am mers conştient într-un proiect foarte mare, neavînd toată suma pentru a realiza acest film, dar ştiam şi eram sigur că dacă nu facem acum, nu-l facem niciodată”, a adăugat Nicu Ţărnă.Ştiind cît de grea este munca oamenilor de artă, producătorul filmului „Dincolo de Noi” a venit şi cu un mesaj pentru toţi cei care respiră prin film.„Mai mult curaj, mai multă încredere. Sportul şi cultura, arta o să ne scoată din această stare incertă. Din păcate, cultura suferă cel mai mult, lumea considerînd-o neimportantă la un moment dat şi pun accent pe alte aşa zise valori, care, de fapt, trag în jos societatea noastră. Puţini înţeleg că nivelul ridicat de cultură atrage şi economia, atrage bani”, a menţionat Nicu Ţărnă.