Nicu Popescu așteaptă cooperarea aprofundată cu China și vizitele turiștilor chinezi

Vitalitatea economică demonstrată de China în ultimele decenii este impresionantă, iar guvernul de la Chișinău speră să aprofundeze cooperarea economică și comercială cu China și așteaptă vizitele mai multor turiști chinezi

Despre acest lucru a declarat viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, într-un interviu acordat agenției de presă Xinhua.

"Am vizitat China de mai multe ori și am experimentat infrastructura avansată chineză, care mi-au lăsat multe amintiri frumoase. Sper să am ocazia să vizitez China din nou", transmite oficialul moldovean.

China devine unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali pentru țara sa. Legăturile economice și comerciale bilaterale s-au consolidat continuu. Republica Moldova importă bunuri de consum și echipamente de telecomunicații chineze și exportă anual aproximativ 9 milioane de sticle de vin în China. "Vinul constituie unul dintre cele mai importante produse exportate și o componentă importantă a identității naționale moldovene. Exportul de vinuri în China are o semnificație extraordinară", a subliniat Popescu.

De asemenea, companiile chineze au stabilit în orașul Criuleni cel mai mare parc de industrie fotovoltaică. Moldova se angajează să promoveze cooperarea cu China în domeniul energiei noi. "Salutăm cu sinceritate vizitatorii chinezi. Avem trasee impresionante de turism rural și tururi vinicole. Așteptăm oportunitatea de a prezenta țara noastră, obiceiurile, tradițiile, cultura și bucătăria noastră", a spus Nicu Popescu.