Nicolale Botgros nu-și poate reveni din șocul după moartea soției

Maestrul Nicolae Botgros a vorbit pentru prima dată despre moartea soției sale, regretata Lidia Botgros, la o săptămînă de la moartea acesteia.

Solista Orchestrei Naționale „Lăutarii” a avut cancer la colon în stadie avansată, iar în ultimele săptămîni de viața a trecut prin trei operații. Artistul a făcut mai multe dezvăluiri prin telefon.

Dirijorul a dezvăluit, pentru Antena Stars, că soția sa a suferit trei intervenții chirurgicale în doar două săptămîni, iar corpul ei, din păcate, nu a putut face față bolii care i-a adus pînă la urmă sfîrșitul, scrie Ea.md.

Cancer de colon și diabet

„Trei intervenții. Timp de două săptămîni aproape. Dacă vorbim așa, pe data de 8 iulie ne-am dus la control, pe dat de 11 a operat-o după care peste patru zile a urmat a doua intervenție, după patru zile a urmat și a treia intervenție și, practic, după a doua intervenție nu am mai avut cum să vorbesc cu ea fiindcă era în comă. A avut cancer la colon, dar în afara cancerului pe care îl avea ea, era foarte avansat, deja avansa în stadiul de metastază, ea avea diabetul ei de vreo 20 și ceva de ani”

„Îmi lipsește fiecare secundă din fiecare minut”

Totodată, Nicolae Botgros spune că, deși alături de el este fiul lui, Corneliu, și nepotul Cristi, și are mulți prieteni în jur care îi oferă sprijin, se simte foarte singur fără femeia care i-a fost alături o viață.

„sînt oameni, dar cum să vă spun, dacă mă credeți cu adevărat, parcă nu aș avea nevoie de nimeni acum pentru că așa am rămas de singur și de sărac, ea îmi lipsește fiecare secundă din fiecare minut. Eu am trăit cu ea 50 de ani, 50 de ani de căsnicie și ne cunoaștem de 53 de ani de la 15 ani jumătate ne cunoaștem. Mai mult decît o viață de om”, a mai adăugat Nicolae Botgros.

„Eu am trăit foarte mult cu dînsa și vreau să spun că m-am chinuit mult cu dînsa, cu boala pe c are a avut-o, pentru că ea a avut mai multe boli, în afara diabetului care i-a blocat articulațiile picioarelor, la inimă, la cap, deci a făcut vreo 6-7 intervenții. I-am pus stent la artera care duce la creier, i-am pus stent la picioare”, a mai dezvăluit artistul.

Interpreta de muzică populară Lidia Bejenaru-Botgros s-a stins din viață în dimineața zilei de 26 iulie, iar pe 28 iulie a fost condusă pe ultimul drum.

Lidia Bejenaru, născută la 3 mai 1953, la Țiplești, raionul Sîngerei. A fost solistă în orchestra Mugurel, iar în 1978 a cîntat în Orchestra „Lăutarii”, alături de Maestrul Nicolae Botgros. Recent, cuplul a sărbătorit 50 de ani de căsnicie. Interpreta Lidia Bejenaru avea 68 de ani, dintre care 45 de ani i-a dedicat muzicii.