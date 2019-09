Napul – un produs uitat pe nedrept!

Omul a învățat să cultive napul cu circa 4000 de ani în urmă. Napul, posibil, a fost una dintre primele legume care au atras atenția umanității.

În Rusia (și în Ucraina, și în Belarus) napul și-a cîștigat prețuirea și respectul chiar din timpurile precreștine îndepărtate. Napul era produsul cel mai accesibil. Vorba e că în climatul dificil rus multe legume nu ajungeau pînă în primăvară. Și numai napul îndura ferm cele mai aspre condiții meteorologice: nu putrezea, își păstra gustul și vitaminele. În plus, napul avea un randament sporit la hectar și era nepretențios, nu necesita îngrijire deosebită și putea fi crescut fără mari cheltuieli. Despre recoltele slabe de nap din secolele XI-XIII, în letopisețe se scria ca despre o nenorocire la scară universală.Înainte de perioada domniei Ecaterinei II, napul era principala legumă din bucătăria rusească. Și nu numai printre oamenii de rînd, ci și printre comercianții și nobilii mai bogați. Ecaterina a insistat asupra creșterii cartofilor mai "la modă" și încet, dar sigur napul a fost împins în categoria legumelor "depășite". În secolul XX, napul deja devenise ceva vulgar, chiar indecent. Odată cu acest fenomen, multe dintre secretele procesării, gătitului și rețetelor de mîncare pe bază de nap s-au pierdut.Pe lîngă proprietățile nutriționale, comoditatea depozitării și ușurința cultivării, napul avea și un alt avantaj foarte important – o colecție de proprietăți medicinale. Buchetul de calități utile ale napului a fost folosit nu numai în bucătărie, ci și în medicina populară. Cu nap nu doar se alimentau, dar și se tratau.- Napul satură, dar nu duce la greutate excesivă.- Sărurile minerale și uleiurile esențiale conținute în nap pot servi ca un complex universal ce reglementează starea sănătății. Nu degeaba au apărut atît de multe povești și zicători despre el.- Această plantă rădăcinoasă are efect diuretic, antiinflamator, antiseptic, analgezic și de vindecare a rănilor.În plus față de faptul că napul bine preparat este foarte gustos, el este și incredibil de util.- Sucul de nap se bea în caz de tuse, dureri în gît.- Ameliorează simptomele astmului, îmbunătățește somnul și calmează bătăile inimii.- Napul fiert se rade și se aplică pe zonele dureroase în caz de gută.Și chiar și durerea de dinți poate fi înlăturată cu decoct de nap. De asemenea, cantitatea mare de fibre din nap stimulează motricitatea intestinală.