Moțpan: ”Nu știu de ce găsim bani pentru orice, dar mai puțin pentru agricultori”

Republica Moldova este o țară agrară, iar cei de la Guvernare trebuie să investească în agricultură, în caz contrar fără un domeniu puternic nu ne vom putea dezvolta.

Este opinia vicepreședintelui Platforma DA, Chiril Moțpan, care a fost exprimată în cadrul emisiunii ”Puterea a patra”, notează Noi.md

”Republica Moldova este o țară agrară, iar agricultura trebuie să fie sprijinită, dacă nu se investește în acest domeniu atunci vom avea cu toții de pierdut. Se investește în tot ce vrei, dar nu și în agricultori. Este adevărat că și patentarii și profesorii au nevoie de sprijinul Guvernului, dar e important să investim în cei care prelucreză pămîntul. Nu știu în ce măsură era nevoie să vină în PMAN deși intenția de a protesta a fost mai curînd provocată de indecizia Guvernării. Guvernul se plînge că nu are bani, dar în același timp se anunță milioane și miliarde le euro care vin în Republica Moldova, dacă aceștia ar fi gestionați corect, atunci cu siguranță s-ar găsi resurse financiare și pentru agricultori și pentru pensionari, dar și pentru învățători”, a spus Moțpan.

Totodată acesta a menționat că este o mare problemă că pe rafturile din magazine nu se prea găsesc produse autohtone, dacă fermierii ar putea să își vîndă produse în țară, cu siguranță aceștia nu ar ieși la proteste.

La rîndul său, consilierul raional Sîngerei, Oleg Cernei, crede că cea mai mare problemă a Guvernării în acest caz este comunicarea defectuoasă. ”Eu am văzut un pic de incompetență politică, comunicarea defectuoasă în cazul fermierilor i-a adus pe aceștia în stradă. Ministrul agriculturii, Vladimir Bolea a ignorat această comunicare, iar premierul Dorin Recean i-a tratat cu multă aroganță. Eu cred că în acest caz ar fi trebui să se implice mai mult șefa statului, Maia Sandu. Agricultorii au protestat și pe vremea lui Filip, dar și pe vremea lui Chicu, însă lucruri au rămas la fel ca în zicala: Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămînem tot ca proștii. Am impresia că în rîndul protestatarilor sînt cei mai mulți producători de cereale, care au cel mai mult de suferit din cauza exportului cerealelor din Ucraina. Eu consider că agricultorii chiar au dreptul la aceste subvenții, ei riscă să nu își scoată nici măcar sine-costul investițiilor făcute”, a precizat Cernei.

Reamintim că ieri, Asociația Forța Fermierilor a anunțat că amînă protestele pînă pe 1 august.

Ce vor fermierii?

„Forța Fermierilor” cere Guvernului de la Chișinău să-și asume public mai multe angajamente, printre care: