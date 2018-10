Monica Babuc s-a întîlnit cu profesorul care i-a adresat o scrisoare publică

După ce cu cîteva săptămîni în urmă, a primit o scrisoare publică prin care i se comunică cît de birocratizat este sistemul de învățămînt din țară, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc spune că s-a întîlnit cu autorul scrisorii şi au discutat pe larg problemele existente în sistemul de învăţămînt din ţara noastră.

"Am avut o întîlnire şi o discuție bună cu profesorul Vasile Tătaru. Am încercat să aflu detalii despre dificultățile cu care se confruntă în activitatea să de pedagog și am ajuns ambii la concluzia că acestea pot fi ușor depășite prin comunicare și bună cunoaștere a politicilor educaționale. Domnul profesor a apreciat reformele pe care le promovăm în educație, inclusiv debirocratizarea sistemului, și a fost plăcut surprins să se familiarizeze cu conținutul Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară, care facilitează concentrarea timpului de muncă a profesorului pentru muncă cu elevii și perfecționarea să profesională. În final am concluzionat , că orice problema poate fi depășită prin efort comun și bunăvoința", a scris Monica Babuc pe o reţea de socializare.

Amintim că în scrisoarea adresată ministrului educaţiei, tînărul profesor a spus că "avem un sistem de învățămînt mai mult decît putred. Noi nu mai avem timp să ne ocupăm de copii. sîntem obosiți. Situația e la limită".