Moldova văzută la înălțimea unui zbor de pasăre (VIDEO)

Imaginile de panoramă cu peisajele Moldovei sînt o mare raritate.

O încercare de succes pentru remedierea acestei situații a fost întreprinsă de directorul studioului ”Bomond Video Production”, operatorul Sergiu Bobr. El a vizitat cele mai frumoase locuri din Moldova, care au fost filmate pe video de la înălțimea zborului de pasăre. Sergiu Bobr a relatat pentru NOI.md despre istoria apariției acestei idei, dar și de ce imaginile video au fost plasate cu hashtag-ul #”EtoMoldovaDetka”.



Autorul ciclului imaginilor video de panoramă a povestit despre cum a apărut ideea filmărilor de la înălțimea zborului de pasăre. ”Inițial, aceste imagini video urmau să fie utilizate într-un proiect comercial. Comanditarii au luat ceea de ce aveau nevoie, iar mie mi-a rămas suficient de mult material. Am decis să selectez cele mai bune cadre pe care le-am filmat cu drona și le-am distribuit pentru publicul larg. Sînt cadre pe care le-am filmat cu camera obișnuită, însă, majoritatea materialelor au fost captate cu ajutorul dronei de la înălțimea zborului de pasăre. M-am străduit să fac acest lucru interesant, frumos și util. În Moldova mai sînt încă multe alte locuri frumoase, care, din păcate, nu se bucură de mare popularitate. Pentru mine însumi a fost o descoperire mare”, a relatat Sergiu Bobr în discuția cu reporterul NOI.md.







Directorul studioului ”Bomond Video Production” a menționat și de ce, în opinia sa, este important de a populariza locurile frumoase din Moldova. ”Locurile care au nimerit în materialele mele video au început să fie popularizate demult. S-a făcut acest lucru, în mare parte, fotografilor. În internet pot fi găsite o mulțime de fotografii care imortalizează peisajele frumoase din Moldova. Iar materiale video cu aceste locuri aproape că nu sînt, fapt de care m-am convins personal. Am decis să mă duc să le filmez. Plus la asta, a apărut un proiect, în cadrul căruia am decis să redau cît mai multor oameni noi cunoștințe despre locurile noastre frumoase. Deocamdată, am publicat două materiale video. Nu pot să spun exact cîte materiale voi mai avea. Mă repet, material brut s-a acumulat mult”, a recunoscut Sergiu Bobr.

De asemenea, el a explicat și de ce imaginile video au fost plasate în rețelele de socializare cu hashtag-ul # ”EtoMoldovaDetka”. ”Anterior, cu hashtag se plasa tot felul de ”măscăreli” despre Moldova. Eu, însă, vreau să merg împotriva acestui stereotip și să îndemn cetățenii ca în loc de lucrurile negative să publicăm cu hashtag-ul # ”EtoMoldovaDetka”, foto, video și materiale textuale doar despre ceea ce este frumos în Moldova. Vreau să mă mîndresc cu țara mea și, dacă e să fiu sincer, noi avem suficiente motive să ne mîndrim cu Patria noastră”, a concluzionat autorul ciclului de materiale video care captează cele mai frumoase locuri din Moldova.



De specificat că primele două capitole ale ciclului de materiale video ”Moldova – de la înălțimea zborului de pasăre” sînt, deja, disponibile tuturor utilizatorilor de rețea. Vizitatorilor le propunem să nu se obosească în căutări și să admire frumusețile Moldovei dintr-un alt unghi, chiar pe site-ul nostru.

Vizionare plăcută !