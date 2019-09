Moldova și Rusia ar putea crea o alianță turistică.

Ideea creării unei Alianțe Turistice Moldo-Ruse a fost exprimată în cadrul celui de-al doilea Forum economic moldo-rus, organizat la Chișinău , transmite Noi.md.Potrivit organizatorilor evenimentului, propunerea a fost făcută în cadrul reuniunii Consiliului Economic moldo-rus cu participarea președintelui Moldovei, Igor Dodon , a vicepremierului Federației Ruse, reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Moldova, Dmitrii Kozak, și viceprim-ministru interimar al Republicii Bashkortostan, Andrei Nazarov.Propunerea a fost exprimată de președintele comitetului de turism al organizației publice „Delovaia Rossia”, președinte al grupului de companii ”VL Droup”, Elena Krivenkova. Ea a propus crearea unei Alianțe Turistice Moldo-Ruse.Potrivit viceprim-ministrului interimar al Republicii Bashkortostan, Andrei Nazarov, este necesară, de asemenea, reluarea practicii de schimb de studenți între țări și de a utiliza activ taberele de copii din Moldova pentru copii ruși.Potrivit președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, țara are dificultăți în atragerea turiștilor ruși. Majoritatea rușilor care vin în Moldova nu se rețin în țară. „Practic, noi nu avem turiști ruși. În alte țări (Azerbaidjan, Georgia), această cifră este de 3-6 milioane pe an. Un milion de turiști schimbă complet structura economiei”, a spus el.În același timp, președintele a menționat că Moldova are o capacitate de deservire doar a 400 de mii de oameni. „La nivel de stat, noi vom face tot posibilul, pentru ca țara să fie gata să primească mai mulți turiști. Vom continua să lucrăm în această direcție”, a adăugat Igor Dodon.