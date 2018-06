Moldova, pe locul 64 în topul țărilor cu un nivel înalt de pace

Moldova este una dintre cele mai sigure țări din lume, potrivit Indexului Global al Păcii pe acest an, întocmit de Institutul pentru economie și pace.

Țara noastră ocupă locul 64 din 163 și a fost inclusă în lista țărilor cu un nivel înalt de pace.

La întocmirea topului, specialiștii au luat în considerare criterii precum rata criminalității, tensiunile politice și decesele rezultate din conflicte interne. Romînia stă mai bine în acest clasament. Vecinii de peste Prut s-au clasat pe locul 24.

În schimb, Ucraina și Rusia stau foarte prost în top, ocupînd locul 152, respectiv 154, fiind incluse în lista țărilor cu un nivel scăzut de siguranță. Războiul din estul Ucrainei și nivelul ridicat al criminalității au dus la clasarea atît de joasă a celor două țări.

Pentru al 11-lea an la rînd, cea mai sigură țară din lume este Islanda, unde au loc doar 1,8 crime la 100 de mii de oameni pe an. La mică distanță urmează Noua Zeelandă și Austria. La polul opus se află Sudanul de Sud, Afganistanul și Siria. Ultima este pentru al cincilea an la rînd cea mai puțin pașnică țară din lume.