Moldova este o țară frumoasă, îngrijită și confortabilă. Declarație

Moldova este o țară mică, dar foarte îngrijită, curată, confortabilă și frumoasă.

Despre acest lucru, într-un interviu exclusiv pentru site-ul Noi.md, a menționat Ambasadorul Indiei în Republica Moldova cu reședința la București, Rahul Shrivastava.

”Moldova este o țară frumoasă. Chiar dacă am vizitat, în fond, capitala, și doar o singură dată am ieșit dincolo de ea, am reușit să observ natura, care mi-a plăcut foarte mult. Și capitala îmi place: mică, dar îngrijită, curată, confortabilă”, a menționat diplomatul indian.

El a spus că a avut multe întrevederi cu politicienii moldoveni, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Economiei. India are relații nu numai cu capitala, ci și cu regiunile. Spre exemplu, are stabilite contacte bune cu bașcana Găgăuziei , Irina Vlah.

”Așa că am cele mai bune impresii despre Moldova. La următoarea vizită, voi încerca să merg nu numai în capitală, ci și în alte regiuni ale Moldovei. Țin să amintesc că în Ucraina au studiat cca 20 mii de studenți indieni. La finele lui februarie acolo situația s-a schimbat, a început fluxul de refugiați, cca 1500 dintre studenții noștri au trecut prin Moldova spre București , apoi îi trimiteam acasă cu avionul. În acest context țin să mulțumesc Moldovei și autorităților ei pentru ajutorul acordat”, a declarat Rahul Shrivastava.