Miss Soroca: Cine este cea mai frumoasă fată din oraș (VIDEO)

Cea mai frumoasă tînără din Soroca este o studentă la școala profesionala din oraș. Aceasta a fost aleasă din cele șase fete superbe care au participat la concursul Miss Soroca.

Bianca Movileanu spune că a fost surprinsă să afle că e pe primul loc.Aceasta este cea mai frumoasă tînără din Soroca care a primit coronița și titlul de miss. Cîștigătoarea este din satul Vărăncău și învață la școala profesională din oraș. Spune că nu s-a așteptat la acest titlu și crede că proba artistică i-a fost asul din mînecă.Bianca Movileanu, Miss Soroca: ”M-am pregătit mult, dar nu m-am așteptat să iau premiul. Cînd am văzut că sînt Miss Soroca, am fost foarte fericită.”Șase fete au luptat pentru titlul de Miss Soroca. Acestea au trecut prin cinci probe în care și-au scos la vedere diferite calități: prin cîntec–vocea, la scris–creativitatea, iar la dans–plasticitatea. La proba inteligență, fetele au vorbit despre migrație, dar și depre impactul pe care îl are acest fenomen asupra țării.Stela Babici, directorul executiv al Centrului de resurse pentru tineret: ,,Din ianuarie fetele se pregătesc, din ianuarie lucrăm la pregătirea evenimentului, la probele principale.”Concurenta de pe locul întîi s-a ales cu un premiu de 1.500 de lei, cea de pe locul doi a primit 1.000 de lei, iar cea de pe trei – 800 de lei.