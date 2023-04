Ministrul Infrastructurii: "Au fost îmbunătățite condițiile de trai pentru circa 100 de mii de persoane"

De la lansarea Programului "Satul European" pînă la moment au fost implimentate 100 de proiecte de dezvoltare locală, a anunțat astăzi ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija.

Pentru aceste proiecte s-au alocat 123 de milioane de lei, fiind îmbunătățite condițiile de trai pentru circa 100 de persoane, a mai anunțat oficialul.

"După cum a anunțat doamna președinte Sandu, în briefingul de presă susținut ieri, la un an de la lansarea Programului "Satul European" pînă la moment au fost deja implimentate cu succes 100 de proiecte de dezvoltare locală din cele 496 de proiecte pe care le propunem să fie finalizate pînă în finele anului.

Pentru cele 100 de proiecte deja implimentate au fost alocate din cadrul fondului național de dezvoltare regională și locală 123 de milioane de lei. Drept rezultat, datorită programului, au fost îmbunătățite condițiile de trăi pentru circa 100 de mii de persoane. 20 de mii de cetățeni din 18 localități au acces la apă, alții 6 mii de cetățeni dispun de sisteme de canalizare în gospodării.

S-au construit circa 200 de km de rețele de iluminat și 3 mii de copii se bucură de condiții mai bune în grădinițele din țară. Au fost create de asemenea terenuri de joacă, trei terenuri sportive și un parc public.

Totodată, am răspuns la multiplele solicitări parvenite în exercițiul de implementare a celor 100 de proiecte, am sintetizat mai multe necesități de îmbunătățire a condițiilor de accedere la acest concurs și drept rezultat, în ședința de astăzi a Guvernului am aprobat modificări la regulamentul privind implementarea Programului "Satului European", a declarat Lilia Dabija în cadrul unui briefing.

Menționăm că șefa statului, Maia Sandu a anunțat ieri lansarea programului ”Satul European Expres”.