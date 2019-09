Mii de mărci comerciale luptă să primească un vestit titlu

Circa 4000 de mărci comerciale participă la concursul național al celor mai cunoscute mărci din Republica Moldova. Marian Bunescu, directorul companiei de proprietate intelectuală INTELSTART LTD, organizatoare a concursului, a precizat într-o conferință de presă că anul acesta se desfășoară cea de a patra ediție a concursului, transmite IPN.

„Scopul concursului este de a identifica cele mai recunoscute mărci de către public, prin intermediu unui vot online”, a spus Marian Bunescu, care a menționat că mărcile pot fi votate pe site-ul notorium.md.



Perioada în care se poate vota este: 9 septembrie – 11 octombrie.



Marian Bunescu a menționat că la ediția din acest an participă mărci comerciale din toate domeniile de activitate, la 45 de categorii și 150 de subcategorii de produse și servicii.



Primele patru mărci la fiecare categorie de servicii și produse vor fi premiate în cadrul unei gale. „Premiile pentru ediția din acest an vor fi trofeul Notorium și medaliile de aur, argint și bronz. De asemenea, va fi acordat dreptul exclusiv de utilizare a logotipului marcă recunoscută”, a declarat Marian Bunescu.



Andrei Popa, directorul general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, parteneră în organizarea concursului, a spus că ar fi regretabil ca administratorii de firme să neglijeze potențialul pe care îl are marca comercială a propriei afaceri.



„Vă încurajez pe toți să dați dovadă de creativitate, de competitivitate, de curaj și să participați la acest concurs. Evident, rezultatele concursului vor fi pe măsura așteptărilor și meritelor”, a spus Andrei Popa.