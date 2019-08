Micul Prinț din Valea Morilor împlinește astăzi un an. Care este istoria lui (FOTO)

Pe 10 august 2018, în Parcul Valea Morilor din Chișinău a fost inaugurat un mini-monument care poartă numele de „Micul Prinț”.

Legenda spune că el este originar de pe asteroidul B 612 și a apărut în Valea Morilor în locul unei bile decorative. Coincidență? Nu pare...Astfel, Chișinăul a obținut o atracție turistică de mărimea unei planete… fie și uneia minuscule, întrucît sculptura are înălțimea de doar 11 centimetri.Întreaga istorie a proiectului a fost realizat de designerul Igor Uduslivii. Inițial a fost prințul din plastilină, apoi cel din ceară, iar în final prințul din bronz. Iată așa un fel de reîncarnare. De fapt, întregul proiect are o alură magică. A pornit de la o simplă idee inspirată din statuile micuțe din alte orașe, preferata lui Igor fiind cea din Stockholm – băiețelul care privește luna. Unii luna, alții soarele… dar la partea aceasta ajungem mai tîrziu.Mai mult, Igor deja realizase una dintre ideile sale legate de Micul Prinț, și anume proiectul Jackets + Bookmarks. În cazul machetei prințului, acesta se ițea dintre pagini sub forma unui semn de carte. Așa că, într-o oarecare măsură, puteai prezice că la un moment dat va apărea și o statuie, noroc că există gardul de la Valea Morilor, noroc că bilele mai cad și cineva găsește un rost în asta.