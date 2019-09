Merele se vor scumpi

Merele vor fi mai scumpe în aproximativ o lună, atunci cînd agricultorii vor începe comercializarea fructelor din frigidere. Ei nu exclud că preţul va fi de aproximativ şapte lei pentru un kilogram.

Cel puţin asta prognozează Asociaţia "Moldova Fruct", care explică această majorare prin cantităţile mai mici de mere care vor merge în acest an la export şi prin recolta mai mică de fructe în ţările din regiune.Agricultorii susţin că le-a jucat festa condiţiile climaterice din primăvară. Dacă livezile din nordul ţării au fost afectate de grindină, atunci cele din centrul şi sudul ţării au avut de suferit din cauza temperatilor scăzute. Printre acestea este şi o livadă situată în satul Rădeni , raionul Străşeni , ce se întinde pe aproximativ 90 de hectare."O tonă şi jumătate. -Se culege greu? -Depinde de mărimea merelor. Astea sînt mici""-Care mere le culegeţi?Cum le alegeţi, că am văzut că nu pe toate le culegeţi? - De la 60 cm calibru în sus. Aici le punem pe cele care nu corespund, stricat sau pălit."Reprezentantul acestei companii agricole, Vadim Codreanu, spune că anul trecut muncitorii au strîns peste două mii de tone de fructe, iar anul acesta, recolta va fi cu 20-30 la sută mai mică."În luna august înainte de recoltare au fost temperaturi ridicate care au afectat creşterea fructelor.Asta înseamnă că dacă noi aşteptat un fruct de un anumit diametru, el nu a mai crescut", a declarat Vadim Codreanu reprezentant companie agricolă.Din această cauză, şi pe mesele străinilor vor ajunge mai puţine mere moldoveneşti."Vor ajunge mai puţine mere şi chiar dacă vor ajunge, unele nu vor corespunde standardelor de calibru. Preţurile vor fi mai mari raportate la cantitatea vîndută, însă dacă raportăm la calitate, preţurile nu vor fi mai mari. Aspectul calităţii va diminua din încasările fermierilor", a declarat Vadim Codreanu reprezentant companie agricolă."În anul trecut noi am exportat mai mult de 250 de mii de tone din recolta anului 2018, anul acesta noi aşteptăm în jur de 220-240 mii tone. Noi aşteptăm că aceste preţuri vor repeta prognozele care au fost în sezonul 2017-2018", a declarat Iurie Fala director executiv "Moldova Fruct".Anul trecut, agricultorii din ţara noastră au cules, în total, aproximativ 665 de mii de tone de mere.