Medicul de familie trebuie să stabilească cînd o femeie are nevoie de mamografie

Medicul de familie este cel care stabilește cînd o femeie are nevoie de serviciile de screening ale patologilor mamare prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Într-un răspuns oferit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale menționează că medicul de familie efectuează obligatoriu examinarea clinică a glandelor mamare a femeilor și fetelor de 18 ani și peste, și decide programarea pentru investigații ultrasonore sau mamografie.



Activitățile de depistare precoce a patologiei glandei mamare includ screening în vederea depistării oricărei formațiuni nodoze în glanda mamară sau a devierilor de la normă în ce privește forma glandei mamare, arhitectonica rețelei vaselor subcutanate, poziția mamelonului etc.



Anual, în octombrie se desfășoară lunarul de prevenire a cancerului mamar prin diverse activități de informare. În acest an, în perioada 8-12 octombrie, femeile sînt așteptate la consultații gratuite oferite de către medicii mamologi în municipiile Bălți, Comrat și Cahul, în cadrul Centrelor de Sănătate. Iar între 15-19 octombrie, medicii se vor afla în incinta celor cinci Asociații Medico-Teritoriale din sectoarele orașului Chișinău, între orele 09.00 – 14.00. Programare anticipată nu se cere.



Numărul femeilor care fac cancer mamar crește în Republica Moldova. Maladia ocupă primul loc în morbiditatea prin tumori maligne la femei, fiind înregistrate circa 1000 de cazuri noi anual. Aproximativ zece la sută dintre femei pierd lupta cu boala chiar în primul an de la depistarea maladiei, cauza principală fiind diagnosticarea tardivă a bolii.





Vîrsta medie a persoanelor care se îmbolnăvesc este de 50 de ani. În 2017, în Republica Moldova au fost diagnosticate cu această maladie 1118 paciente noi.