Medicii au salvat viața unei tinere însărcinate, internată în stare gravă

Medicii de la spitalul Republican au salvat viața unei tinere de 26 de ani, aflată în a 32-a săptămînă de sarcină, internată în stare gravă cu o complicație – hemisinusită.

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta avea și un endem al pleoapelor și două rădăcini de dinți distruse.

Pacienta a suportat o intervenție sîmbătă seara și se simțea mai bine, însă a doua zi situația s-a agravat.

„Pe parcursul nopții la bolnavă a mai început și ridicarea tensiunii arteriale cu vomă. Începuseră deja și în indicii din sînge să fie identificate schimbări, în urină se depistase proteină și leucocite, ceea ce sînt indici nu prea buni. În acel moment doctorii au luat decizia că este nevoie de a interveni mai amplu pentru nu a ajunge la niște complicații mai serioase”, susțin reprezentanții Spitalului Republican.

Medicii au decis să i se facă cezariană pentru a nu risca cu viața copilului, iar apoi femeia a fost supusă unei intervenții edoscopice cu deschiderea tuturor sinusurilor pentru a evita declanșarea unei noi complicații intracraniene.

„Pacienta se afla într-o stare foarte gravă, iar noi am depus maximum efort pentru a realize cu success intervenția. În ultimii 8 ani am efectuat șapte astfel de operații. Intervenția a dus la o dinamică pozitivă, iar noi ne simțim împliniți că am reușit să salvăm și viața mamei și a fătului” a declarat chirurgul Andrei Bajureanu.

„Evident să este ceva mai neobișnuit. În astfel de cazuri există mai multe abordări de conduită. Noi am încercat să facem totul în beneficiul pacientei, și am decis să facem aceste două intervenții concomitent. Intervenția dublă a durat cam în jur de 4 ore, dar ne bucurăm că totul a trecut cu succes,” a declarat medicul Eusebiu Sencu.

Din spusele medicilor, femeia se simte mai bine, iar bebelușul este internat la Institutul Mamei și Copilului.