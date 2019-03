„Mărţişor” a fost sărbătorit pentru prima dată la Lesosibirsk

Festivalul culturii moldovenești „Mărţişor” a fost organizat pentru prima dată în orașul Lesosibirsk din regiunea Krasnoiarsk a Federației Ruse, transmite Noi.md.

Potrivit presei ruseşti, organizatorul acestui eveniment luminos și impresionant a fost Organizația publică regională Krasnoiarsk „Societatea Națională Culturală Moldovenească „ Vatra ”.Oaspeții sărbătorii a fost întîmpinați cu o horă plină de veselie, înterpretată sub melodii moldovenești. Toți doritorii au putut gusta vin adevărat din Moldova, precum și bucate naționale. Pe o masă separată au fost prezentate astfel de bucate precum plăcinte, sarmale, brînză de oaie. Acestea şi multe alte produse gustoase ua fost împărţite cu bucurie participanţilor la festival de către gazdele sărbătorii. Pentru ei au mai fost organizate expoziții de obiecte de artă decorativă şi aplicată, precum și costume naționale.Angajații Sistemului Bibliotecilor Centrale din Lesosibirsk au ținut un master-class de confecţionare a mărţişoarelor sub formă de flori, clopoţei, mărgele, figurine de oameni, inimioare.Sărbătoarea a continuat în sala de concerte, unde colectivele naţionale şi interpreţii din Krasnoiarsk, satele Kozulki și Lesosibirsk au prezentat un program muzical. Președintele Organizației Publice Regionale Krasnoiarsk „Societatea Națională Culturală Moldovenească „Vatra”, Veaceslav Ursu, i-a salutat pe toți cei prezenți. El a mulțumit administrației orașului, echipelor de creație și tuturor celor care au participat la organizarea sărbătorii.Cuvinte de înaltă apreciere au fost exprimate în această zi oamenilor care susțin tradițiile culturii naționale pe teritoriul Lesosibirsk. Unul dintre aceștia este Vladimir Roman, membrul organizației regionale „Vatra”.„Am venit la Lesosibirsk din Moldova în anul 1992. Eu şi soţia mea sîntem moldoveni, mereu ne respectăm tradițiile și obiceiurile. Acasă, noi și copiii noștri vorbim limba noastră maternă și, bineînțeles, în familie nu ne lipsesc şi bucatele moldovenești. Mai mult de 300 de moldoveni trăiesc în Lesosibirsk. Pentru a le asigura unitatea, am fost recomandați să creăm o diasporă moldovenească. Sper că în curînd vom reuși", a spus el.În cadrul sărbătorii „Martșișor", reprezentanții Societății naționale culturale moldovenești „Vatra" i-au înmînat domnului Roman o scrisoare de mulțumire „Pentru poziție activă de viață și contribuție la conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al tradițiilor și obiceiurilor Moldovei pe teritoriul regiunii Krasnoiarsk".În cadrul festivalului, participanţii la eveniment au prezentat în scenă dansuri vesele şi cîntece de dor din cultura moldovenească, poloneză, tătară şi rusească. Această sărbătoare a reunit mai multe naționalități într-un tot întreg.