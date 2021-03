Marina Cîrnaț, despre cum este să crești șapte copii în R. Moldova

Atîta timp cît te-ai născut în Moldova, este o binecuvîntare. O spune eroina ediției de astăzi a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă”.

Marina Cîrnaț este mamă a șapte copii, iar pentru ea R. Moldova este țara perfectă în care își poate crește copiii și să le ofere tot de ce au ei nevoie.

De ce nu-și vede viața departe de R. Moldova și ce o face cu adevărat fericită aici, acasă, aflați în cîteva clipe.





În continuare, puteți vedea varianta scrisă a interviului:

- Marina, te salut și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Te văd zîmbind, o văd și din toate postările tale de pe Instagram, penttru că, trebuie să recunosc, sînt una dintre urmăritoarele tale. Avem motive de a zîmbi în R. Moldova?

- Eu atunci cînd mi-am creat blogul, am zis că vreau să aduc doar știri pozitive, doar informații pozitive, să văd din orice situație doar punctele pozitive, chiar dacă nu este chiar pozitiv tot, pentru că eu cred că lumea s-a săturat deja de toată mizeria, de pandemia asta, de descurajările pe care le vedem la știri. Dacă eu sînt fericită, de ce să nu împart asta și cu alții?!

- Tu ești fericită inclusiv pentru că ai șapte copii și ești în așteptarea celui de-al optulea, lucru pentru care te felicit. Cum este să fii mamă cu mulți copii în R. Moldova?

- Nu cred că contează teritoriul în care te-ai născut. Foarte mult contează dacă jumătatea de lîngă tine te susține, pentru că împreună faceți copiii, iar dacă nu ai această susținere evident că nu poți încuraja pe altcineva să facă ca mine. Fiecare copil vine în viața noastră să ne facă mai buni și pe mine mă face de șapte ori mai bună, îmi dezvoltă răbdarea, atenția. Eu mă dezvolt ca om, văd care îmi sînt limitele și fiecare are nevoie de dragostea mea, de prezența mea. E o responsabilitate mare.

- Dacă vorbim despre responsabilități, cu siguranță și cele financiare sînt destul de mari. Cît de greu sau cît de ușor este să crești în condițiile actuale atîția copii, pentru că mulți se plîng că nu reușesc să facă față cheltuielilor?

- Eu cred că noi trăim destul de modest, avem un venit un pic mai sus decît mediu, însă și atunci cînd aveam și trei copii aveam un venit mic, eu am învățat să gestionez. Eu sînt ministrul finanțelor în familia noastră și eu am învățat ca bugetul nostru să ne ajungă cel puțin de la o lună la alta și tăiam de unde vedeam necesar, din lucrurile materiale mai mult. Nu investeam în casă, în haine, în jucării. Stilul pe care l-am îmbrățișat, stilul minimalist, cumva m-a ajutat să îmbrățișez toate principiile și valorile stilului dat și chiar a devenit un stil de viață care ni se potrivește ca o mănușă. Nu poți călători de exemplu, sînt anumite limitări. Nu poți călători așa cum ai avea doi copii – te-ai urcat în avion și ai plecat. Am două surori, una trăiește în America și alta în Canada și ne invită în ospeție, dar pe noi ne-ar costa jumătate de casă să ne ducem și să venim înapoi toți. Noi nu putem să ne ducem doar noi doi, adică doar eu cu soțul, sau să facem o discriminare și să luăm doar unii copii. Astea sînt aspectele la care ne limităm – în călătorii, lucruri de lux, casă sau mașină luxoasă, dar fără asta se poate de trăit și credeți-mă că avînd un copil sau șapte, mare diferență nu e, dacă știi să gestionezi și cele care se plîng că nu pot, eu zic să încerce să-și pună corect prioritățile și atunci cu siguranță vor vedea de unde pot tăia și adăuga în altă parte.

- Făcînd referire la cheltuieli, statul oferă susținere mamelor? Este posibil de întreținut un copil strict din indemnizația pe care o oferă R. Moldova timp de maximum trei ani?

- Nu, nici într-un caz. Nu este ca în statele europene, acolo este cîte o mică alocație. Dar noi nu am făcut familia pentru asta, ca să primim ajutor. Niciodată n-am cerut mai mult. Ceea ce mi se cuvine potrivit legii, să mi se dea. Nu dau cu piciorul, pentru că este ajutor pentru copii, dar să spun că nu lucrez, pentru că am indemnizație, din păcate - nu. De asta și zic, cît îți poți permite... dacă ai un soț, care te susține, atunci faci atîția copii cîți îți dorești.

- Tu ești foarte activă pe Instagram, ai și foarte multe urmăritoare, poate și urmăritori. Ce zic ei despre rolul tău de mamă cu șapte copii și cum au primit vestea că o să mai aveți un membru în familie?

- Am impresia că am cea mai bună comunitate de pe Instagram. S-au adunat niște persoane, care mă încurajează zilnic, care nu este zi să nu-mi scrie ceva. Eu apreciez, asta și am vrut, să fiu o încurajare, să nu fiu acolo sus și iată viața mea, dar eu să nu vorbesc cu voi. Feedbackul este foarte important pentru mine și chiar nu m-am așteptat că va fi așa o reacție. Pînă acum nu am reușit să răspund la toate mesajele. Nu s-au așteptat probabil. Eu în toate interviurile am spus că noi nu am pus punct, dar la fel nu planificăm – nu este minciună. Noi nu am planificat, a fost o surpriză atît pentru noi, cît și pentru cei care au devenit prietenii familiei noastre.

- O surpriză frumoasă, cu siguranță!

- Foarte frumoasă!

- Unii spun că a-ți crește copilul și pentru a-i oferi tot de ce are nevoie, este cazul să pleci din R. Moldova, să te stabilești într-o altă țară, pentru că țările europene, de exemplu, îți oferă mai multe beneficii. Tu cum vezi acest lucru?

- Este o variantă și asta, dar în cazul nostru, soțul meu deja era o personalitate bine formată profesional, didactic, în tot. Să lăsăm totul pentru niște alocații, să începem totul de la zero, nu era cazul. Aici avem tot. Și unui om ce-i trebuie? Să aibă o casă, fiecare copil să aibă un spațiu al lui și poți primi totul aici. Atîta timp cît tu te-ai născut în Moldova, cred că este o binecuvîntare. Dacă viața ți-a format niște limitări și ești nevoit să pleci, toată viața vei fi străin și oricum o să tînjești după locul tău în care te-ai născut.

- Tu ai avut vreodată tentația de a te muta cu traiul într-o altă țară?

- Nu. De cînd m-am căsătorit, deloc. Soțul meu mi-a transmis această dragoste patriotică față de țară, de moldoveni. Să văd pozitivul în oameni și să nu spun că toți sînt la fel. Pe mine mă doare cînd se spune că „moldovenii ăștia...”, cînd îi pun pe toți într-o oală. Asta nu este o regulă. Peste tot sînt uscăciuni și e bine să vedem partea bună.

- Dar în viitor ți-ai dori să părăsești R. Moldova sau, totuși, aici îți vezi viitorul?

- Doar aici! Și scopul meu primordial ca mamă este să tind să îi fac să aleagă și pe ei să trăiască aici, să le dau niște motivații, să le arăt toate posibilitățile care sînt aici. Nu este lapte și miere acolo unde visezi să ajungi. De exemplu, feciorul meu care acuș face 14 ani vrea în America – este visul lui. Și eu le zic: eu vă nasc aici, ca să vă ajutați unul pe altul, să fiți împreună, să fiți uniți, după care fiecare cu familia lui, să vă ajutați. Știu cazuri cînd au și 19 copii și toți pleacă prin toată lumea și atunci e trist. Dacă se întîlnesc o dată în an, este mult. Acesta este scopul meu – să-i motivez. Studiile și le pot face în altă parte, masterate... totuși, o să tind să-i învăț să cîștige bursă, n-o să ne permitem să achităm cîte 20 de mii de euro pe an. Este colosal!

- Tu te vezi îmbătrînind fericită în R. Moldova?

- Da! Eu cred că zicala „Fă rai din ce ai” mi se potrivește foarte bine. Da, eu mă uit la altcineva că are mai multe decît noi, dar eu știu că sînt mulți care au și mai puțin decît noi și atunci e păcat să zic că nu-mi ajunge sau că vreau mai mult. Dacă tu nu ai mai mult, înseamnă că nu este timpul sau nu ai lucrat suficient sau nu ți-ai pus așa obiectivele ca să atingi acest scop. Da, eu vreau să îmbătrînesc în Moldova.

- Marina, cît spui cuvîntul „acasă”, la ce te gîndești?

- Moldova, în general. Iată eu nu am un oraș sau sat de suflet cum are soțul meu. El este din Holercani și el tinde mereu să meargă acolo și a transmis și nouă, și copiilor dragostea asta, pentru că este cel mai pitoresc sat, după părerea noastră, este pe malul Nistrului. Eu m-am născut în Tiraspol și exact în timpul războiului din 1992, eu eram în clasa I și pînă la 92 a fost o perioadă care a fost foarte tumultoasă pentru părinții mei și iată eu nu am prins dragostea față de locul nașterii. Atunci cînd noi ne-am mutat în Chișinău, atunci am început să înțeleg că asta e Moldova și acolo e ceva străin. De aceea spun că acasă este Moldova, este acolo unde este soțul meu, jumătatea mea, familia mea.

- La final, aș vrea să te întreb de ce pentru tine „nicăieri nu-i ca acasă”?

- Foarte interesantă întrebarea pentru mine. Foarte mult depinde de copilăria noastră, de ceea ce ne-au transmis părinții noștri și noi, ca părinți, ce transmitem copiilor noștri. Eu le mulțumesc părinților mei că mi-au transmis cele mai bune calități, eu am preluat cele mai bune calități de la ambii și e o binecuvîntare să trăiești acasă, să găsești lumina acolo unde te-ai născut, unde lucrezi, unde ai format un cuib al tău.

- Eu îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îți urez să ai parte de succes în ceea ce faci și sarcină ușoară!

Aceasta a fost ediția de astăzi a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă” marca Noi.md. În cazul în care doriți să deveniți și voi eroii rubricii noastre, nu uitați, ne puteți scrie pe adresa de email intreaba@noi.md sau pe rețelele de socializare, iar noi cu mare drag vă vom asculta motivele pentru care merită să ne trăim viața în R. Moldova. Pînă la noi întîlniri! Mulțumim pentru găzduire rețelei de restaurante Trattoria!

Partenerii rubricii sînt Biroul Relații cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat și Președinția Republicii Moldova.

Alte ediţii ale proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă” le puteţi vedea aici.