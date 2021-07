Manualele toxice au revenit în școli. Declarație

Manualele suspecte care au fost retrase anterior din circulație, care, potrivit rezultatelor examinării, conțin substanțe chimice nocive, au fost introduse din nou în școlile din Moldova.

Despre acest lucru a relatat în cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena Levițkaia-Pahomova" pe canalului NTV-Moldova, fostul Ministru al Educație, Cultură și Cercetare, Corneliu Popovici, care anterior a ordonat retragerea acestor manuale de circulație, transmite Noi.md.

"Acum toți tac. Documentele pe care Ministerul de profil le-a transmis Procuraturii au dispărut. Noi am retras manualele suspecte din circulație, reieșind din rezultatele expertizei Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP), care a declarat că manualele verificate nu corespund standardelor, au un miros chimic specific și un nivel crescut de plumb. Nu am distrus manualele, ci pur și simplu le-am scos din circulație. Apoi documentele au fost refăcute și toate manualele periculoase au revenit în școli. Această decizie a fost luată după ce eu am plecat de la minister", a spus Corneliu Popovici.

Potrivit lui, este greu de înțeles acest lucru.

"Dar primim răspunsul atunci cînd înțelegem cine se ocupă cu acest business. Business-ul de creare a manualelor în Moldova este o afacere foarte bună. Este vorba despre 40-50 de milioane de lei anual, și nu multe edituri participă la această afacere. În același timp, trei astfel de edituri împart între ele 70% din piața totală. Toată lumea vrea să cîștige bani pe manuale, dar nu întotdeauna manualele sînt de înaltă calitate, în ceea ce privește aceleași vopsele, diferite materiale care sînt folosite pentru publicarea manualelor. În plus, aceste manuale sînt adesea rele din punctul de vedere al conținutului în sine", a spus fostul ministru al Educației, Culturii și Cercetării.