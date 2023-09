Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru la Soroca

Președinta Maia Sandu a vizitat, săptămîna trecută, porțiunea de drum Soroca - Arionești, de 31 de km, care nu a beneficiat de reparații serioase de 30 de ani și unde s-au început lucrările de construcție.

Astfel, oamenii din 12 localități, antreprenorii și producători din regiune vor avea acces la un drum de calitate europeană. Reparația drumului costă 34 de milioane de euro și se face cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

„Anume aceasta înseamnă Moldova europeană - proiecte mari pentru satele și orașele noastre care îmbunătățesc infrastructura și condițiile de viață acasă. Banii europeni care vin în Moldova înseamnă drumuri europene, grădinițe și școli modernizate, apă în casele oamenilor”, a declarat Președinta.

Tot în raionul Soroca, șefa statului a mers în comuna Stoicani, unde a discutat cu oamenii. În localitate au început lucrările de reparație a Teatrului de Vară, cu ajutorul Programului „Satul european”.

„Obiectivul nostru este să asigurăm rețele de apă și canalizare, de iluminare, sisteme de gestionare a deșeurilor în satele și orașele noastre. În ultimii doi ani am construit circa 100 de km de canalizare, 300 de km de iluminat stradal, am reparat peste 350 de km de drumuri și am renovat zeci de școli și grădinițe”, a mai spus Președinta Maia Sandu.