Mai mulți elevi s-au intoxicat la un liceu din Chișinău

UPDATE: Redacția Deschide.md a fost contactată de mai multe persoane care s-au prezentat ca fiind părinții elevilor ce frecventează instituția menționată. Potrivit lor, copiii săi, la fel a avut de suferit, doar că nu este vorba despre o intoxicație alimentară, ci o enteroviroză.

Mai mulți copii din cadrul liceului moldo-turc „Orizont”, filiala Ciocana, ar fi ajuns la spital cu intoxicare. Informația a fost confirmată de către un părinte. Totodată, reprezentanții Ministerului Sănătății, inclusiv ministrul Ala Nemerenco, nu au răspuns la apelurile insistente.Potrivit informației prezentate, intoxicațiile au început cu ziua de vineri, 6 septembrie, iar astăzi au prezentat semne de intoxicație 10 copii, cel puțin 7 fiind din clasa 1, dar și șase profesori. Majoritatea dintre copii au fost transportați la Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii. Reprezentanții spitalului nu au răspuns la telefon.Aceeași sursă susține că la moment, Agenția Națională pentru Sănătatea Publică și Agenția națională pentru Siguranța Alimentelor efectuează verificări în incinta instituției.Primarul interimar al municipiului Chișinău , Adrian Talmaci, a declarat că nu a fost informat deocamdată de către subalterni despre acest caz.Reprezentanții Direcției Educației, Tineret și Sport Ciocana susțin că liceul se află la autogestiune și nu cunosc careva detalii.Contactat, directorul liceului, Ismail Oka, a confirmat faptul că au avut loc verificări din partea ANSP, dar neagă că la liceu s-ar fi înregistrat cazuri de intoxicare.„Da, au fost astăzi controale de la sanepid, din parte ministrului Sănătății, dar au zis că suntem ok. La noi nu au fost înregistrate cazuri de intoxicare, poate este vorba despre un virus în oraș, sau poate au mâncat ceva acasă. Noi nu avem înregistrate așa cazuri, la noi zilnic se alimentează 800 de copii și nu am avut înregistrat niciun caz de intoxicație”, ne-a spus directorul instituției de învățământ.Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz de la reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, însă șefa-serviciului de presă Veronica Istrati, dar și consultații din cadrul serviciului de presă, Diana Blanaru și Nina Olaru, a căror numere de telefon sunt indicate pe site-ul ministerului, nu au răspuns la apelurile insistente ale reporterilor Deschide.MD.La telefon nu a răspuns nici Ala Nemerenco, șefa de la Sănătate.