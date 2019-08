Mai mulți angajați din Ocnița se plîng că au rămas fără lucru (VIDEO)

După ce anul trecut, prin hotărîre de Guvern, ambulatoriile Căii Ferate au trecut în subordinea Ministerului Sănătății, mai mulți angajați din Ocnița susțin că au rămas fără lucru.

Oamenii afirmă că noua conducere ar fi refuzat să-i reangajeze, așa că încearcă să-și facă dreptate în judecată. De partea cealaltă, responsabilii de la minister spun că le-au propus contracte noi cu alte instituții, însă angajații ar fi refuzat.-”La noi nu s-a adresat nimeni, să ne spună că ne angajează. Ne-am angajat avocat care să inițieze procedura de conciliere, să vedem unde ne angajăm, de ce nu s-au plătit restanțele la salarii.”Totul a început în luna iunie a anului trecut, după ce instituțiile medicale care aparțineau Căii Ferate, au trecut în subordinea Ministerului Sănătății. Angajații ambulatoriului din Ocnița susțin că pe lîngă faptul că nu li s-a plătit salariul pe trei luni pînă la modificare, după, aceștia ar fi rămas și fără lucru.“Nu ni s-a propus, nu am fost chemați, stăm și așteptăm. sîntem în litigiu ca să ni se respecte dreptul la munca.”-”Noi pierdem stagiu de muncă, categoriile că nu am putut să mergem la perfecționare, rămînem în urma cu metodele de tratament.”Gherghe Țurcanu, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, în subordinea căruia se află ambulatoriul, spune că tuturor angajaților li s-a propus transferul în alte instituții, unii însă au refuzat.Gheorghe Țurcani, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății: ”14 oameni, influiențați de fostul medic șef, care nu a acceptat. "Nu e corect, ei mint. Am avut patru, cinci întîlniri. Noi i-am acceptat, ei nu au dorit, e vina lor.”Pentru că sînt în litigiu cu CFM, de un an, oamenii merg zilnic la lucru, fără a primi însă un ban sau a fi angajați oficial.-”Noi sîntem datori să ne prezentăm ca să ni se plătească salariile. Nu am primit salariul din mai 2018.”-”Cînd a venit, ne-a spus așa: Eu de voi nu am nevoie. Nu știu ce să fac cu voi. Vă duceți pe două luni acasă și ne întîlnim.Gheorghe Țurcani, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății: ”Cum este posibil ca acești oameni timp de un an, să vină la munca zilnic? -Au spus că ei sînt în litigiu cu Calea Ferata...”-”Ei au făcut cheltuieli, veneau la lucru, se așezau în cabinet, cheltuiau apa, canalizarea. Nu i-am pus să plătească.”Oamenii s-au trezit pe 1 august cu ușa institutiei închisă, astfel că au chemat poliția. Gheorghe Țurcanu ne-a spus, însă, că toți angajații au mers în concediu în luna august, astfel că activitatea a fost stopată pînă în septembrie. Directorul CFM, Iurie Topală, nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta situația.