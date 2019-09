Mai multe familii din Moldova au primit scaune auto pentru copii Societate 10 septembrie 2019, 09:41

Mai mulți angajați ai unei companii americane de logistică, filiala Londra, Marea Britanie, au donat familiilor din Republica Moldova o sută de scaune auto pentru copii.

O astfel de acțiune are drept scop combaterea accidentelor rutiere în care sînt implicați copiii.

„Sîntem foarte recunoscători angajaților pentru donațiile generoase, iar partenerii noștri așteaptă cu nerăbdare să distribuie scaunele auto familiilor care au solicitat ajutorul nostru pentru a-și transporta copiii în siguranță”, a declarat Emma Sophia MacLennan, fondatoarea și directorea „Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport” (EASST), o organizație non-guvernamentală din Marea Britanie, care va testa scaunele auto.

După ce va fi testată siguranța scaunelor auto, acestea vor fi donate familiilor nevoiașe de la noi din țară prin intermediul platformei online babe-for-babe.org. „Este o platformă ce are drept scop facilitarea schimbului scăunelelor auto între familii. Noi avem deja baza de date a părinților, care se înregistrează pe acest site pentru a obține un scăunel auto, iar noi îl donăm pentru utilizarea grătuită pe o perioadă de un an. Ulterior, scăunelele sînt reîntoarse, verificate și donate altor familii”, au declarat pentru tv8 reprezentanții organizației „Automobil Club din Moldova”.

Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului Național de Patrulare, Diana Fetco, de la începutul acestui an, 150 de copii au fost implicați în accidente rutiere în calitate de pasageri ai mijloacelor de transport. Din numărul total, 131 s-au ales cu traumatisme, iar cinci copii au decedat. Alți 14 minori nu au avut de suferit.