Luncașu locuia în apropiere de Casa Albă, atribuită lui Plahotniuc

Omul de afaceri Iurie Luncașu locuia cu familia într-un imobil de pe strada Avocat Eugenia Grușevan din Chișinău, la o distanță de cel mult 200 de metri de ”Casa Albă”, de 154 de milioane de lei, la care face referință în biletul de adio, scris cu puțin timp înainte de presupusul suicid.

Imobilul cu suprafața de 275 de metri pătrați, procurat de familia Luncașu în 2010, era păzit de o firmă particulară, iar muritorii de rând nu aveau dreptul nici să treacă pe alături, transmite anticoruptie.md.Drumul public care ducea la casa lui Luncașu a fost blocat cu o bară de protecție, iar alături a fost instalată și o gheretă în care permanent se află un paznic. În 2017, o persoană din paza lui Luncașu a agresat o echipă de jurnaliști de la Jurnal TV, care au încercat să filmeze imobilul.Familia Luncașu îl are vecin pe fostul deputat democrat, Valeriu Guma, care deține în zonă două imobile de lux. Anterior, și Iurie Luncașu a mai deținut în apropiere un imobil de 156 de metri pătrați, pe care l-a înstrăinat. Mai multe surse au arătat că printre vecinii lui Luncașu ar fi fost și Serghei Iaralov, unul dintre autorii schemelor lui Plahotniuc, însă nu au fost găsite în zonă imobile pe numele său.Iurie Luncașu a figurat în tranzacția de peste 154 de milioane de lei, prin care, o firmă cipriotă a procurat, în 2017, clădirile din perimetrul străzilor Timiș și Bujorilor din Chișinău, imobile atribuite lui Plahotniuc. Ulterior, mai mulți proprietari de imobile din zona respectivă au fost convinși să-și vândă imobilele care erau mai apoi demolate. Printre aceștia se numără și Svetlana Platon, fosta soție a lui Veaceslav Platon. ”Mi-au propus un preț foarte bun și am acceptat. Nu cred că altcineva mi-ar fi dat așa bani”, ne-a declarat femeia care a refuzat să ne divulge numele cumpărătorului.Iurie Luncașu s-a lansat în afaceri, la începutul anilor 90, cu exporturi în Federația Rusă. La finele anilor 90, Luncașu ar fi avut probleme cu un partener din Federația Rusă și ar fi pierdut cel puțin 6 milioane de dolari. În perioada guvernării comuniste, a fost prieten și partener cu Oleg Voronin. Printre prieteniii apropiați ai lui Luncașu - Plahotniuc și Iaralov.Amintim că, Iurie Luncașu, în vârstă de 56 de ani, a decedat, sâmbătă seara, după ce s-ar fi împușcat în cap, în prezența șoferului său, Boris Babin. Ultimul a sunat la poliție și le-a prezentat oamenilor legii un bilețel scris de mâna sa pe care i l-ar fi dictat Luncașu, cu puțin timp înainte de moarte: ”Căsuță albă am cumpărat în 2017. Am fost investitor”.Cei care l-au cunoscut pe Luncașu s-au arătat nedumeriți de gestul businessmanului și susțin că acesta iubea mult viața și a depășit cu success mai multe situații de criză.Procuratura a anunțat că investighează mai multe versiuni privind decesul omului de afaceri. Principala versiune este suicidul, însă nu este exclusă nici versiunea unui omor.