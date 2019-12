Localităţile din ţară care rămîn mîine fără lumină

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că vineri, 6 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu 9, în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr. Gh. Topîrceanu 1-25, 2-20, I. Neculce 13-55, 14-28, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. București 99, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr-la Bisericii, str. Mirceşti, Stratan E., Zavatin B. parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr. Avram Iancu 15-35, 18-24, 32-34, 44, Bălănescu 19-35, 36-46, Dm. Cantemir 9999, Ismail 49-69, 999, 9999, Sf. Gheorghe 3, Sf. Petru 1-15, 12-14, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Petru Zadnipru 4/1, 4/2, 4/6 , în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Petru Zadnipru 12/1, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Acad. A. Saharov 1, 3, 11/1, Branistii 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, N. Dimo 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Gura Bîcului: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Basarabia, Cuzneţova, Dnestrovscaea, Doina, Gura Bîcului, Mihai Eminescu, Novaea, Specialiştilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Unirii, Valea Adîncii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Delacău parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Bulboaca: str. Bulboaca , Ion Creangă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Chilia, Dumbrava Roşie, Hristo Botev, Ivan Spirin, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Mihail Koţiubinschi, Strada Veche parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Chioselia Mare parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Frumuşica parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Giurgiuleşti: str. Chişinăului, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Grănicerii, Independenţei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldova, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pogranicinaea, Sadovaea, Sadoveanu Mihail, Serghei Lazo , Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivă, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. 31 August 1989, Boris Glavan, Garaji, Iurie Gagarin, Nicolae Testemiţeanu, Ştefan Vodă, Zavodscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Buzin, Nahimov, Vinzavodskaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluior. Vulcăneşti: str. Cahul , Rumeanţeva parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, Baurci , Mihail Frunze, Serghei Kirov, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Congazcic: str. Iurie Gagarin, Mira, Mitula, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Chioselia Rusă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Bojole, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, Pantelimon Halippa, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sadova: str. Malinovschi, Mihai Eminescu, Sadova parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Burebista, Mioriţa, Pietre Vechi str-lă, Troianus , Ursoaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baccealia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Zaim parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Cimislia , Gavriil Musicescu, Mihai Viteazul, Secrieru Ion, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 15:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Coștangalia parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 15:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Holercani parțial, în intervalul de timp între 07:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Măgdăcești: str. Alexei Mateevici, Eugen Doga, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Arghezi parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 15:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Bălțata: str. Bălțata 664 parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Mereşeni: str. Mereşeni, Mihai Eminescu, Sfîntul Dumitru, Trandafirilor, Voievozilor parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Chetroşeni, s. Mireşti parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Cărpineni: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun , Ceapaev, Codrilor, Independenţei , Ion Creangă, Iurie Gagarin, Luceafărul, Mendeleev, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Oleg Coşevoi, Pădurilor, Pervomaiscaea, Pobeda, Sovetscaea, Svetlîi, Svetlîi str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Cărpineni: str.Biruinţa, Botanica, Ioana Iakir, Zorile parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Ciuciuleni: str. Ștefan Cel Mare, Drumul Nou, Dealul Femeii, Ciuciuleni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ulmu: str. Gradinilor, Ulmu , Pantelimon Halippa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Dănceni ,partial in intervalul de timp, intre, 09:10– 11:00 pentru conectarea consumatorului nous. Piatra Alba: str. Florilor, Piatra Alba , Tineretului, partial in intervalul de timp, intre, 13:10– 14:00 pentru conectarea consumatorului nous. Mileștii Mici, partial in intervalul de timp, intre, 14:30– 16:00 pentru conectarea consumatorului noustr. Independenţei, Ioan Vodă, Maxim Gorki, Mitropolit Dosoftei, Unirii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Călimăneşti , s. Heleşteni , s. Marinici , s. Şişcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Susleni parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Vîșcăuți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Mihai Eminesc 15, 44 , Alexandru Donici 15 s. Vorniceni: str.31 August 1989, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Burebista, Constantin Balaur , Dimitrie Cantemir, Doctor Chiriac , Dragoş Vodă , Eugen Coca, Georghe Asachi, Grigore Ureche , Ion Creangă, Ion Mocanu , Liviu Deleanu , Matei Basarab, Mihai Eminescu , Mitropolit Dosoftei , Mitropolit Varlaam, Morilor , Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Pantelimon Halippa, Petru Rareş, Protoereul Erofei, Sfatul Ţării, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Vladimirescu , Vasile Marin, Veronica Micle, Voiciulis, Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Vorniceni: str. Tineretului, Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Popeasca , Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 10:50 - 17:05 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Popeasca: str. Dimitrie Cantemir, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Lenin, Popeasca parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:05 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Musaitu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Brînzenii Vechi: str. Brînzenii Vechi 396/a, 630 parțial, în intervalul de timp între 10:05 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Negureni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 16:35 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.