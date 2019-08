Legumele cu cel mai înalt nivel de nitrați în magazine din Chișinău

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a efectuat o analiză de laborator care a arătat că o multitudine de legume din magazinele noastre sînt pline de nitrați.

Dovleceii, varza nouă, cartofii și ceapa din supermarketurile din Chișinău sînt produsele cu cel mai mare nivel de nitrați expuse pe tejghea și prezintă un pericol pentru sănătate.Supuse expertizei au fost 30 de probe de legume: varză nouă, dovlecei, roșii, ceapă, castraveți și cartofi noi din cinci rețele de supermarketuri din Capitală. Din totalul de probe prelevate, în 10 probe de legume concentrația de nitraţi depășește limitele maxime admisibile.În toate probele de dovlecei, în patru probe de varză nouă şi în cîte o probă de cartofi noi şi ceapă s-au depistat neconformităţi.Potrivit analizei, produsul cu cel mai mare conţinut de nitrați s-a dovedit a fi dovleceii, unde cantitatea nitraților poate ajunge și la 888 mg per kg, depășind concentrația maximă admisibilă cu 122%.De asemenea, în varza nouă, cantitatea cea mai ridicată de nitrați constituie 1.170 mg/kg, norma fiind de 600 mg per kg. O cantitate mare de nitraţi a fost depistată şi în cartofii noi – 250 mg per kilogram, în timp ce norma prevede nu mai mult de 200 mg și, ceapa – 215 mg/kg, cu norma maximă admisibilă de 80 mg/kg.Mai puțin dăunătoare sînt roșiile și castraveții, cu o valoarea admisibilă a nitraților care nu sînt periculoși organismului.