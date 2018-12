Lămîia și bicarbonatul de sodiu – un amestec terapeutic puternic!

În secolul 21, cînd îmbolnăvirile de cancer cresc în ritm rapid, nevoia de tratament alternativ devine din ce în ce mai importantă. Acum se fac multe cercetări pentru combaterea cancerului.

Dr. Marty Pagel, cercetător în cadrul Centrului Oncologic al Universității din Arizona, testează efectele bicarbonatului de sodiu (sodă de mîncare) asupra pacienților care suferă de cancer mamar. El a primit un grant de 2 milioane de dolari de la Universitatea Națională de Sănătate pentru a efectua investigații.Este foarte important să se înțeleagă că orice tratament are efecte diferite asupra pacienților, precum și asupra diferitor tipuri de cancer. Metodele tradiționale pot fi, în mod ideal, potrivite pentru tratamentul unui tip de cancer, în timp ce altele nu vor avea niciun efect sau îl vor agrava. Același lucru se poate spune despre metodele naturale de tratament. În plus, un rol important îl are starea corpului uman, indiferent de tratamentul pe care l-a urmat. Este asigurat el oare cu alimente ecologice? Cu apă curată? Simte și crede că poate depăși boala? Toate aceste lucruri sînt foarte importante pentru orice tratament.O serie de studii au demonstrat un rezultat uimitor de tratare a tumorilor canceroase cu bicarbonat de sodiu. Deși studiile nu au fost încă finalizate, există deja efecte extraordinare ale bicarbonatului de sodiu asupra metastazelor tumorale. Acest lucru oferă dreptul de a efectua studii suplimentare, deoarece există deja efecte pozitive ale tratamentului.Dr. Robert Gillis și colegii săi au demonstrat deja eficacitatea sodiului în alcalinizarea zonei din jurul tumorii la șoareci. Aceleași studii au arătat că bicarbonatul crește nivelul pH-ului în tumoare, precum și suprimă metastazele spontane la șoareci care au cancer de sîn.Lămîia are proprietăți anticanceroase, deoarece conține substanțele fitochimice limonoide, care se găsesc și în alte fructe citrice. După cum au arătat studiile, lămîia are, de asemenea, proprietăți antimicrobiene, iar cancerul este foarte asemănător cu ciuperca din corpul nostru. Dacă cancerul ar fi tratat ca o ciupercă, atunci ar putea fi utilizate o varietate de metode, iar unii oameni de știință au descoperit că lămîia si bicarbonatul de sodiu pot ajuta la înfrîngerea ciupercii care cauzează diferite tipuri de cancer.Lămîia este, de asemenea, foarte eficientă în îndepărtarea toxinelor din organism. Este plină de vitamina C și ajută organismul să scape de radicalii liberi care distrug celulele. Și limonenul, o substanță care a fost găsită în lămîie, ajută la stimularea fluxului limfatic, lucru foarte important atunci cînd se elimină substanțele cancerigene din organism. Un flux limfatic slab poate duce la apariția bolilor.Lămîia este, de asemenea, necesară pentru a restabili echilibrul Ph. Lămîia în combinație cu bicarbonatul de sodiu este cel mai sigur mod de a introduce substanțe alcaline în corpul nostru. Această metodă de tratament permite atingerea celulelor cancerigene și distrugerea lor, fără a afecta celulele sănătoase, spre deosebire de chimioterapie.Acest fruct, în combinație cu soda de mîncare, ajută la combaterea celulelor canceroase și a bolilor. În plus, combinația ajută la creșterea capacității corpului nostru de a se curăța de celulele care pot provoca boli.