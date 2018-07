La UTM au fost admiși peste 1200 de tineri să-și facă studiile la buget

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a afişat rezultatele preliminare pentru sesiunea 2018-2019. Mai mult de 1200 de tineri au fost admişi pentru a-şi face studiile la buget.

După publicarea listelor, viitorii studenţi au luat cu asalt universitatea pentru a depune actele în original.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 24 iulie.La UTM sînt 64 de facultăţi, iar în acest an sînt disponibile 1278 de locuri la buget. Pentru acestea au fost depuse peste 2000 de cereri. Astfel, pînă pe data de 23 iunie tinerii care au fost admişi trebuie să depună actele în original.

„Abiturientul are dreptul să depună actele la cîte specialităţi doreşte. Chiar am avut aşa un caz mai straniu, un abiturient a depus la toate specialităţile universităţii. Sunt specialităţi care nu s-au acoperit. Însă specialităţile cum sînt design interior, design vestimentar, arhitectura, calculatoare, IT, acolo din start e rata de participare mai mare şi au fost patru-cinci studenţi pe un loc”, a declarat Radu Melnic, secretar, Comisia de admitere, UTM.

În Moldova sînt 19 universităţi care în acest an, oferă în total cinci mii de locuri finanţate de stat, la 170 de specialităţi. Fiecare instituţie decide individual perioadele de admitere. Studenţii care nu au fost admişi din primul tur îşi pot încerca norocul în sesiunea suplimentară care va începe la mijlocului lunii august.

Potrivit lui Veaceslav Ioniţă, expert la IDIS Viitorul, în ultimii 12 ani numărul studenţilor s-a redus de două ori, de la 128 mii în anul de studii 2006-2007, la 63 mii în anul de studii 2018-2019. În opinia lui, reducerea este cauzată, pe de o parte, de evoluţiile demografice, scăderea natalităţii și migraţia, iar pe de alta, de îmbunătăţirea procesului de examinare la bacalaureat şi trecerea la învăţămîntul universitar pe două nivele. Implementarea educaţiei universitare în două trepte a devenit un filtru de selecţie a studenţilor. Astfel, doar 40% dintre cei care finalizează primul ciclu de studii se decid să continue şi ciclul doi.