La MOLDEXPO se deschide Târgul școlar!

Se apropie 1 septembrie și, ca de obicei, în luna august începe febra pregătirilor pentru noul an școlar. În mod tradițional, în această perioadă, C.I.E. "Moldexpo" își deschide larg porțile pentru copiii și părinții care sunt în căutarea celor necesare pentru a începe anul școlar cu dreptul.În perioada 15 august – 1 septembrie 2019, Centrul Internațional de Expoziții MOLDEXPO va găzdui Târgul articolelor pentru școalăediția a VII-a — o cifră semnificativă, deoarece la 7 ani copilul merge la şcoală, păşind în lumea mare a cunoştinţelor. Şi acest tîrg de la Moldexpo a crescut frumos, bucurîndu-se, pe bună dreptate, de autoritatea şi dragostea participanţilor şi vizitatorilor. Pentru că totdeauna ne străduim să oferim cele mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii comerciale. Am amenajat spaţii pentru cumpărături, dar şi de odihnă şi distracţii pentru vizitatori, care sunt în cea mai mare parte copii şi tineri, însoţiţi de părinţi.este locul, unde puteți găsi articole de calitate pentru elevii de toate vârstele, ofertele incluzând produse străine și autohtone la cele mai bune prețuri. În acest an circa 100 de companii își vor expune produsele.Cu modele noi devor oferi companiile:Ionel SA, Iuvas SRL, Emilita Lux SRL, Marserbina SRL, Zivax Maxi SRL, Bavius Prim SRL, Eostil Art SRL, Liana SRL, Best Style Group SRL, Clasix Lux SRL, Trendy Group SRL, Bis Stil SRL, Brio Model Management SRL, FX-Textil SRL și altele., veți găsi la standurile companiilor: Cristina, Izvorul Cucului, Mirara-Pro SRL și altele.Oferta deva fi asigurată de Pro-Mapix SRL, Tehelan SRL, Art Box AV SRL, Contex-Lux SRL, Top Rechizite SRL, Birovits SRL , Birolux-MT SRL, Nisena SRL și altele.Un sortiment bogat dede cele mai diverse modele vă vor oferi companiile Arilux SRL, Maalex Grup, Pigeon SRL Zeola Lux SRL, Irgal Asmolov SRL și alți producători.este cel mai mare târg școlar din Chișinău. Doar aici, pe un singur spațiu, vizitatorii vor avea posibilitatea de a cumpăra totul pentru școală.

Ne pregărim de școală împreună!

Vă așteptăm la TÂRGUL ȘCOLAR 2019!

Program: 15 august - 1 septembrie, 10:00 — 18:00