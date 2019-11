La Chișinău și Comrat va avea loc Festivalul Internațional de Literatură Rusă „Colina Pișkin”

La Chișinău și Comrat, în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 2019, va avea loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură Rusă „Colina Pișkin”, transmite Noi.md.

Festivalul este organizat de Centrul rus de știință și cultură din Moldova, Asociația scriitorilor ruși din Moldova, Asociația de Creație pentru Tineret „Studio”, cu ocazia împlinirii a 220 de ani de la nașterea lui A. S. Pușkin, cu sprijinul Direcției Generale de Cultură și Turism a UAT Găgăuzia , Comunității Ruse a Republicii Moldova, Centrului Cultural Belarus din Chișinău și cu participarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova, Casei-muzeu A.S. Pușkin din Chișinău.Programul festivalului prevede că în prima zi va avea loc depunerea de flori la monumentul lui A.S. Pușkin în parc Stefan cel Mare, o excursie prin casa-muzeu A. S. Pușkin, unde va avea loc Turneul tinerilor poeți și cititori ”Исполнись волею моей” („Prin voinţa mea”).Deschiderea oficială a festivalului se va desfășura în Centrul rus pentru știință și cultură, unde va avea loc prezentarea invitaților festivalului, vor avea loc discuții despre păstrarea și dezvoltarea tradițiilor lui Pușkin în literatura rusă modernă a țărilor CSI.Este planificată prezentarea revistelor groase de limbă rusă, almanahurilor și festivalurilor literare din Moldova, Rusia, Belarus și Ucraina, evoluarea poeților și muzicienilor, premierea cîștigătorilor turneului pentru tinerii poeți și cititori.În a doua zi a festivalului, în satul Dolna , vor avea loc depuneri de flori la monumentul lui A.S. Pușkin și o excursie pe moșia Z. Ralli, vor avea loc ateliere în proză și poezie. Este planificată o seară muzicală și de poezie „Sărbătoarea Sfintei Prietenii” la Centrul Cultural Belarus din Moldova. Concomitent acolo va avea loc și continuarea master-class-urilor de poezie și proză.În cadrul celei de-a treia zile a festivalului, participanții vor vizita orașul Comrat, unde este planificată o excursie prin oraș și depuneri de flori pe Aleea Gloriei.În Galeria de artă din cadrul Direcției Generale Cultură a Autonomiei va fi inaugurată o expoziție mobilă de o zi a Asociației artiștilor plastici ruși din Moldova „M-ART”, intitulată „Fratele meu de sînge, de suflet…”. Totodată, va avea loc și o seară muzicală și poetică cu genericul ”Да скроется тьма!” („Să se ascundă întunericul”), discursuri ale invitaților, gazdelor Festivalului și ale autorilor găgăuzi, precum și închiderea oficială a festivalului.