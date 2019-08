La Chişinău, a fost restaurat monumentul consacrat eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă

La Chișinău, la inițiativa Preşedinţiei și a cetățenilor, a fost restaurat monumentul dedicat eliberării Moldovei de invadatorii naziști.

Cu o inspecţie în teren s-au aflat conducătorul fracțiunii Partidului Socialiştilor din Consiliul Municipal Chișinău, Dinari Cojocaru, dar şi mai mulţi reprezentanţi ai Primăriei.„Anul acesta Moldova marchează 75 de ani de la eliberarea sa de sub ocupația fascistă. Monumentul ridicat la Chișinău şi dedicat eliberării de invadatorilor naziști nu a fost restaurat timp de 20 de ani. Deoarece, în acest an, au fost marcate astfel de sărbători, evenimente istorice, la solicitarea participanţilor la aceste acţiuni, precum și la inițiativa Președinției, s-a decis restaurarea monumentului și amenajarea zonei adiacente”, a spus Dinari Cojocaru.El a menționat că, pe lîngă restaurarea monumentului, va fi instalată o placă comemorativă, precum și amenajat un gazon şi un răzor. Au fost alocate 130 de mii de lei pentru gazon și flori și 320 de mii de lei pentru restaurarea monumentului. Se planifică finalizarea lucrărilor pe 7 august.„Tot la inițiativa fracțiunii PSRM, a fost elaborată o lege conform căreia toate monumentele de pe teritoriul municipiului și țării sînt protejate de stat. În plus, alte monumente vor fi restaurate în toată Moldova”, a declarat liderul fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal.