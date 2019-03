La Ceadîr-Lunga va fi deschis un centru pentru copiii în dificultate

Un Centru de plasament temporar pentru copiii ajunşi în dificultate va fi deschis la Ceadîr-Lunga, în urma unui parteneriat dintre administraţia locală, o organizaţie neguvernamentală, cu susţinerea donatorilor externi, transmite MOLDPRES.

Programul Centrului prevede pentru beneficiari cazare de la o lună şi pînă la jumătate de an. În această perioadă, serviciile de asistenţă socială împreună cu poliţia vor căuta soluţii pentru fiecare copil în parte, inclusiv loc de trai. Ulterior, autorităţile vor monitoriza modul de viaţă şi condiţiile de întreţinere a fiecărui minor. „Scopul principal al acestui centru constă în ajutorarea copiilor care au ajuns într-o stare grea a vieţii în susţinerea lor la integrarea în societate”, afirmă surse din administraţia raionului Ceadîr-Lunga.Această instituţie va fi prima de acest fel în autonomia găgăuză. Or, în caz cînd sînt depistaţi copii, rămaşi fără îngrijire sau domiciliu, aceştia sînt cazaţi în diferite structuri sociale din ţară. Conform datelor poliţiei locale, în prezent, la Inspectoratul din Ceadîr-Lunga sînt înregistraţi 56 de copii defavorizaţi. Statistica arată că mare parte din ei fug de acasă şi practică vagabondajul. Totodată, potrivit informaţiilor oficiale, în raionul Ceadîr-Lunga, în fiecare an, peste zece copii sînt supuşi diferitelor forme de violenţă în familie.„Centrul de plasament pentru copiii ajunşi în dificultate va fi amenajat pe teritoriul Spitalului raional din Ceadîr-Lunga, fapt ce va înlesni asistenţa medicală a beneficiarilor. Instituţia va dispune de camere pentru fete şi băieţi, pentru mame cu copii, o bucătărie, o cantină spaţiu pentru odihnă, bloc sanitar, precum şi încăperi pentru activităţi metodice şi educaţionale, consultanţă socială, psihologică, juridică etc.”, au precizat sursele amintite.Proiectul este realizat din mijloacele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei și Alianța Organizațiilor pentru persoane cu dizabilități.