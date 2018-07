La ce festivaluri a participat Teatrul „Cehov” în acest sezon

Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov” a participat în acest an la multe festivaluri.

Acest fapt a fost comunicat într-un interviu pentru Noi.md de către directorul Teatrului, artistul poporului al Republicii Moldova Constantin Haret, care a menționat că artiștii au început sezonul cu o călătorie în Belarus – în septembrie anul trecut, au plecat la Brest, la Festivalul „Belaia Veja”, unde au prezentat proiectul moldo-rusesc „Bespridanniţa” (Fata fără zestre). Acest spectacol a fost realizat de către regizoarea Natalia Indeikina, cu sprijinul Guvernului St. Petersburgului.

„Piesa a fost pusă în scenă într-un timp foarte scurt, dar, după cum s-a dovedit, întreaga Europă lucrează acum în acest fel. Dacă în cadrul vechii școli ruse, care este considerată a fi una dintre cele mai puternice școli de teatru, se obișnuiește să se acorde o atenție deosebită fiecărei fraze, fiecărei replici, atunci în noul stil european, actorilor li se dă de obicei textul şi după ce aceștia îl învață, vine regizorul și montează spectacolul. Acum se consideră că există spectacole regizorale şi actoricești. Nouă ne-a reuşit o anumită sinteză a celor două. În orice caz, urmează ca spectatorul să aprecieze”, a specificat Haret.

Potrivit lui, în octombrie, actorii Teatrului au plecat în Israel, unde au participat la Festivalul celor mai bune teatre din Europa „V gosteah u skazki” (În ospeţie la poveste). „Avem o colaborare foarte bună cu ei, am fost deja de patru ori, de data aceasta am prezentat «38 de papagali»”, a subliniat el.

„În ultimul timp, am fost în turnee cu spectacole în Ucraina, am fost invitați la două festivaluri. Primul – cel de-al 20-lea Festival Internațional de Teatru din Nikolaev «Melpomena de Tavria», care s-a desfăşurat în luna mai. Ne-a fost acordat dreptul onorabil de a deschide festivalul, care a avut loc în clădirea Teatrului Academic Rus de Artă, unde am jucat spectacolul «Inimă de cîine», după M. Bulgakov”, a relatat Constantin Haret.

El a precizat că alegerea acestui spectacol nu a fost întîmplătoare. „Ceva mai devreme, directorul acestui teatru din Nikolaev și președintele Comitetului organizatoric al Festivalului, Artiom Svistun, au vizitat Republica Moldova și au fost la teatrul nostru cînd tocmai jucam «Inimă de cîine». Apoi a venit să facă cunoştinţă cu mine și m-a invitat să iau parte la festivalul jubiliar anume cu acest spectacol. Iată așa am ajuns acolo. În plus, în afară de spectacolul de bază, am adus şi un spectacol extra-program pentru copii «Snejnaia koroleva» (Regina fulgilor de nea) în regia lui Ghenadie Boiarkin”, a menționat directorul Teatrului „Cehov”.

El a adăugat că, peste ceva timp am fost invitați la Festivalul Internațional al Monospectacolelor „Vidlunnea” („Вiдлуння”), care a avut loc în două orașe – Hmelnițki și Cernigov.

„Am jucat spectacolele «Trei vieți ale Isadorei Duncan» cu Iana Lazari. În oraşul Hmelniţki am jucat pe scena mică, la fel ca și în ţara noastră, iar la Cernigov a trebuit să experimentăm și să jucăm pe scena mare, pentru 800 de spectatori. În ambele orașe am fost primiţi cu aplauze îndelungate, iar Iana a primit o diplomă specială «Pentru temperament actoricesc». De ea se apropiau spectatorii și îi mulțumeau. Organizatorii și-au exprimat dorința de a lua data viitoare nu unul, ci mai multe monospectacole de ale noastre, pentru a face cunoştinţă mai îndeaproape cu trupa noastră”, a relatat Haret.

„A mai fost în turneu în ţara noastră cunoscutul Teatru de Păpuşi „Obrazţov” de la Moscova. Acum, în cadrul programului de schimb cultural, va trebui să ne prezentăm spectacolele în orașe din Siberia. Sperăm că acest lucru se va întîmpla în acest an. Asta despre călătoriile îndepărtate, dar au existat și unele întreprinse aproape. În fiecare an mergem, desigur, la Tiraspol, la Festivalul de Arte «Mărţişor», unde adunăm, de asemenea, săli pline. Mergem adesea cu spectacole la colegii noștri de la Bălţi. Colaborăm și cu organizatorii Festivalului Art-Labyrinth, îi ajutăm pe colegii noștri de la Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice să organizeze Festivalul Internațional al Teatrelor Studențești «ClassFest». Iar în toamna anului următor, 2019, vom sărbători 85 de ani de la fondarea Teatrului, am şi început să ne pregătim, încetișor, de asta”, a spus directorul Teatrului „A.P. Cehov”.