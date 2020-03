Judecătorii vor avea o viață mai grea. Ce proiect de lege a ajuns pe masa Guvernului

Judecătorii ar putea ieși mai tîrziu la pensie, iar de prima indexare a pensiei de două ori pe an magistrații s-ar putea bucura abia în 2021. Asta se arată într-un proiect examinat de Guvern, notează Bizlaw.

Începînd cu 1 iulie, vîrsta de pensionare a judecătorilor ar putea fi de 50 de ani 6 luni, atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei. Ulterior, în fiecare an, vîrsta de pensionare se va majora cu șase luni, astfel încît în anul 2045 magistrații să iasă la pensie la vîrsta de 63 de ani. În prezent, judecătorul care a atins vîrsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de magistrat, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă.

În plus, indexarea bianuală a pensiilor judecătorilor s-ar putea produse, pentru prima dată, în aprilie 2021.

Potrivit unei inițiative anterioare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale magistrații în exercițiu nu vor mai putea beneficia de recalcularea pensiei în funcție de mărimea salariului lunar pe care îl au. În schimb, autoritățile vor va pensia magistraților să se indexe conform regulilor aplicate tuturor pensionarilor. Mai exact, potrivit proiectului, indexarea ar putea fi făcută de două ori pe an, în data de 1 aprilie și în data de 1 octombrie. Mărimea indexării urmează să fie stabilită de Guvern, în funcție de inflația înregistrată în perioada anterioară indexării.

Consiliul Superior al Magistraturii a spus că aceasta inițiativă încalcă garanțiile internaționale privind independența justiției si statutul judecătorului. Pînă acum, pensia judecătorului se forma ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu.