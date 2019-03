Italia a anunțat necesitatea unor acțiuni de legalizare a imigranților din Moldova

În loc să trimită bani în sfera socială, întreaga Italie lucrează pentru a servi migrația ilegală. Acest lucru a fost declarat de către reprezentantul partidului "Liga Nordului" Irina Sokolova la o conferință de presă organizată la centrul de presă Sputnik Moldova.

Problema cea mai acută pentru UEPotrivit acesteia, migrația ilegală în Europa este una dintre cele mai acute probleme nu numai pentru Italia, ci și pentru toate țările UE, ceea ce reprezintă o povară grea pentru cetățenii europeni. Această situație trebuie schimbată de urgență.„Migrația legală în Europa este foarte binevenită, deoarece contribuie la dezvoltarea economică a acesteia. Cea mai importantă problemă este aceea de a consolida oamenii pentru a putea rezolva aceste probleme. În această privinţă, din nefericire, oamenii nu sînt bine informați, avînd deseori informație denaturată. Sarcina noastră este de a informa publicul nostru cu privire la problemele care apar în legătură cu migrația ilegală", - a spus politiciana.Potrivit ei, mulți oameni nu se gîndesc la prețul înalt pe care europenii îl plătesc pentru întreţinerea migranților ilegali care pătrund spontan în Italia și în alte țări.Prețul migrației ilegale„Migrația ilegală doar în Italia costă în jur de 1,5 miliarde de euro pe an. În loc ca aceşti bani să fie folosiţi pentru asistenţă socială, pentru dezvoltarea tinerilor, aceștia merg la deservirea nu doar a imigranţilor, ci şi a întregii mașini birocratice care îi deservește. Pentru fiecare imigrant ilegal, există mai mult de patruzeci de servicii - avocați gratuiţi, medicină, educație etc. Acestea sînt sume enorme de bani", a subliniat Sokolova.În ciuda faptului că migranții moldoveni în Italia sînt tratați foarte favorabil, problemele rămîn. Acordul semnat între Italia și Moldova nu a fost încă ratificat și poate fi completat.„Știm foarte bine că între Italia și Moldova nu a fost ratificat un acord bilateral, care ar prevedea garanții pentru primirea pensiilor pentru cei care lucrează în Italia și recunoașterea diplomelor de învățămînt superior. Problema este că Republica Italiană nu poate găsi bani pentru a pune în aplicare acest acord", a specificat Sokolova.În plus, după cum a remarcat reprezentantul partidului italian de guvernămînt, pentru anumite categorii de cetățeni care sosesc în țară există un risc ridicat de implicare în structurile criminale.„Dacă o persoană intră ilegal în țară fără documente și muncă, atunci, de exemplu, tinerii devin imediat țintă a structurilor criminale, care în ultimii ani au afectat mult securitatea", a subliniat Sokolova.Închisorile sînt suprapline de străiniItalia se confruntă, de asemenea, cu probleme legate de întreţinerea unui număr mare de cetățeni străini în instituțiile penitenciare. Cu toate acestea, nu sînt mulți moldoveni printre ei.„O altă problemă pentru Italia este numărul mare de deținuți străini, care alcătuieşte circa douăzeci de mii de persoane, iar întreţinerea acestora este pusă pe umerii contribuabililor italieni. Aşadar, Acordul bilateral dintre Moldova și Italia va include o clauză în care condamnații străini își execută sentințele în patrie", a menţionat Irina Sokolova.În cadrul conferinței de presă, participanții au abordat, de asemenea, și alte probleme presante ce vizează migraţia, în special a cetățenilor moldoveni, și au răspuns la întrebările adresate de mass-media.