Învățămîntul în Moldova este foarte temeinic, dar ar fi mai bine de stabilit unele priorități. Opinie

Învățămîntul în Moldova este foarte temeinic, dar mai bine ar fi de stabilit unele priorități și de asigurat proporții mai echilibrate de strictețe și permisivitate, de dezvoltat mai mult abilitățile și capacitățile elevilor, de pus accent pe utilizarea cunoștințelor în viața reală.

O astfel de opinie a exprimat Ana Gabur, absolventă a Liceului George Coșbuc din Bălți și a Universității Notre Dame, una dintre cele mai bune universități din SUA, vorbind în cadrul emisiunii "Без галстуков" cu Alexandr Stahurschi pe canalul N4, relatează Noi.md.

Ea a spus că în prezent se află în SUA, în statul Indiana, unde își dorește să obțină diploma de doctor în sociologie la Universitatea Notre Dame.



Din experiența sa de la Liceul George Coșbuc din Bălți, cunoscut anterior ca școala medie N. 11, Ana Gabur a menționat că educația în Moldova are multe avantaje, dar și suficiente dezavantaje.



Vorbind despre avantaje, ea a subliniat că despre multe dintre ele și-a dat seama doar cînd a ajuns pentru prima dată în Statele Unite.



"A fost un schimb de experiență. Eram în al treilea an de universitate și mi-am dat seama cît de temeinic este învățămîntul nostru și cît este de cuprinzător, deoarece la început, aflîndu-se în școală, elevii nu apreciază cunoștințele pe care le primesc la fizică, matematică, limbi stăine, gramatică, deoarece cred că în viață nu vor avea nevoie de acest lucru. Acestea sînt lucruri cu care nu se vor mai ocupa după absolvire. Dar, de fapt, aceasta este o bază foarte bună pentru multe alte cunoștințe. Și chiar și acum, cînd studiez pentru a obține doctoratul, folosesc adesea ceea ce am învățat încă la școală și cred că nu trebuie să pierdem această posibilitate", a remarcat Anna Gabur.





Ea crede că probabil ar trebui de elimina unele teme care sînt prea complicate pentru anumite vîrste."Poate ar trebui să regîndim unele discipline, dar nu trebuie să simplifică în totalitate ceea ce se învață la școală și să ne gîndim doar la ceea ce au nevoie elevii în acest moment, deoarece multe dintre aceste științe se vor afla mai apoi la baza profesiei, a educației ulterioare și în momentul în care acestea elevii se vor maturiza, ei vor fi recunoscători pentru cunoștințele pe care primit la școală, la fel cum sînt eu acum recunoscătoare pentru asta", a spus absolventa universității Notre Dame.În opinia sa, în Moldova trebuie de lucrat asupra stabilirii priorităților, deoarece la noi proporția între strictețe și permisivitate nu întotdeauna este echilibrată."Ce vreau să spun. Profesorii noștri foarte des cer strict cunoștințe la materia lor, dar nu cer neapărat abilități și capacități. Pentru ei este mai important să memoreze ce au citit sau ce au învățat. Este mai important ca elevii să scrie, să facă ceva, dar nu se interesează cum fac ei acest lucru, ce au învățat, cum lucrează asupra greșelilor lor etc. La noi uneori chiar se mîndresc cît de multe teme au dat pentru acasă, cît de greu este să rezolvi o problemă. Dar greu se referă + întotdeauna la aspectul cantitativ, la cît de înaltă este matematica, dar nu la faptul cît de mult mă face să mă gîndesc, de cît de mult timp este nevoie ca elevul să găsească legătura între ceea ce a învățat la școală și ceea ce vede în fiecare zi în viața obișnuită și așa mai departe", a subliniat Ana Gabur.Potrivit ei, în rezultat se primește un contrast interesant.

"Pe de o parte, elevii sunt încărcați cu cunoștințe, cerințe, texte pe care unii studenți din SUA le învață abia la universitate. Eram aici în anul trei de facultate cînd elevii au aflat ce este un epitet, de exemplu. Eram într-un grup cu un băiat din Rusia și pentru noi era amuzant că studenții din SUA nu știu ce este un epitet. Apoi nu a fost atît de amuzant cînd am văzut cum își exprimă ei gîndurile, cum știu să judece critic și cît de mult nu știm să facem acest lucru. Prin urmare, eu cred că trebuie să relaxăm puțin această strictețe în ceea ce privește cît de mult trebuie să știm, cît de mult trebuie să citim și să punem puțin mai mult accent pe ceea ce învățăm, ca abilitate, ca proces, și să nu infantilizăm elevii spunînd că li se permite să nu facă ceva, pentru că nu am înțeles, pentru că nu mi s-a explicat șide lăsat așa ", a spus absolventa Universității Notre Dame.

"Nu am înțeles sau nu mi s-a explicat, acesta este acel moment în care trebuie de întrerupt totul și de lucrat asupra abilității, dar nu de spus: Ei, nu-i nimic strașnic, se mai întîmpă și trecem la următoarea temă, unde totul este și mai greu". Așadar, pe scurt, cred că avem o mulțime de lucruri bune, elevii noștri obțin o bază bună în ceea ce privește științele, cel puțin așa a fost cînd învățam eu la școală, dar nu se lucrează suficient la modul de utilizare a acestor cunoștințe în viața reală", a spus Anna Gabur.



La rîndul său, fostul ministru al educației, Corneliu Popovici, vorbind în cadrul aceleiași emisiuni, a menționat că trebuie predată gîndirea critică.



"Trebuie să învățăm profesorii noștri, trebuie să învățăm elevii, trebuie să învățăm părinții, pentru că fără această triadă nu putem obține un rezultat bun. Iar fata asta e bravo!"a spus el.



Corneliu Popovici a mai menționat că trebuie să ne închinăm în fața profesorilor noștri care au un salariu mic și dau un astfel de rezultat în educație, care și-au dedicat întreaga lor viață școlii, care lucrează în școală de 30, 40 de ani sau mai mult.



"Trebui să ne închinăm în fața lor, iar cei care iau decizii în statul nostru ar trebui să găsească în sfîrșit o soluție pentru a le mări salariile și a crește prestigiului profesiei de pedagog, deoarece cea mai mare problemă este că în societatea noastră profesia de învățător, pedagog, s-a degradat cumva, în ultima perioadă ea a fost discreditată", a spus el.



"Fata vorbea despre faptul că are loc o infantilizare a învățămîntului. Din păcate, acest lucru se întîmplă ca urmare a faptului că sînt adoptate unele tipare din alte țări, unde acest lucru poate fi ceva obișnuit, dar la noi duce la discreditarea și degradarea învățămîntului nostru", a spus Corneliu Popovici.