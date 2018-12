Îngrijirea plantelor de apartament iarna

Îngrijirea plantelor de apartament merită o atenție deosebită din partea noastră, deoarece plantele sunt un element decorativ, dar totodată contribuie la oxigenarea aerului din locuință.

Ca să te bucuri de ele cît mai mult timp, ți-am pregătit un ghid util cu sfaturi practice pentru întreținerea plantelor acasă.În funcție de sezon, plantele au nevoie de o îngrijire specială, așadar dacă vrei să te bucuri de ele cât mai multă vreme, acordă-le timpul necesar pentru a le spori șansele de viață. Dacă nu sunt tratate corespunzător, florile de cameră se pot ofili sau pot dobîndi paraziți dăunători.Fiecare plantă are nevoie de apă pentru a supraviețui, însă cantitatea apei diferă foarte mult de la fiecare tip de plantă în parte. Sunt plante de apartament care trebuie udate o dată pe săptămână, în timp ce alte tipuri de plante se udă de două ori pe săptămână. Important este să nu se usuce foarte tare pămîntul, sau dimpotrivă, să nu putrezească.În timpul primăverii, se asigură fertilizarea plantelor cu substanțe lichide speciale, diluate în apă, sau cu granule speciale care se pun în pămînt.În timpul verii, cînd temperaturile sunt foarte ridicate, plantele pot avea de suferit. Este foarte important să fie evitat contactul direct cu razele soarelui, în special dacă florile nu rezistă la temperaturi ridicate.Vara, plantele de apartament stau cel mai bine la umbră, într-un loc uscat și curat, amenajat special pentru ele. Trebuie udate cel puțin o dată pe zi, mai ales în zilele toride. Apa nu trebuie să fie foarte rece, pentru că poate avea efecte negative din cauza șocului termic.Odată cu venirea toamnei, plantele nu mai consumă o cantitate foarte mare de apă, de aceea este recomandat să fie udate mai rar. Chiar dacă temperaturile sunt mai scăzute, sunt plante care reacționează foarte bine la contactul direct cu razele soarelui, așadar nu trebuie neapărat mutate în casă.Este important de știut, că, spre sfîrșitul toamnei nu este indicat să se schimbe pământul din ghiveci, acest procedeu fiind indicat doar în timpul primăverii.Iarna, odată cu scăderea temperaturilor, plantele din locuință au nevoie de o îngrijire specială. Dacă sunt afectate de frig, vor reacționa la schimbarea de anotimp prin pierderea frunzelor.Plantele de interior ar trebui așezate la geam, pentru a beneficia totuși de lumină sau într-un alt loc curat. Se recomandă o atenție sporită la insecte, care se așează de obicei pe plantele din casă. Cînd frunzele sunt lipicioase ori au pete, înseamnă ca au fost infestate cu paraziți.Pentru a evita neplăcerile, verificați solul si frunzele o dată pe săptămînă, nu udați plantele foarte mult și curățați planta de surplusul de lăstari sau flori uscate.Ghivechiul florilor se recomandă să fie schimbat când temperaturile sunt optime pentru dezvoltarea armonioasă a plantei. Începutul primăverii sau finalul lunii mai, marchează o perioadă bună pentru schimbare.Plantele au nevoie de un mediu plăcut și subtanțe nutritive ca să crească rezistente și frumos dezvoltate. În cazul plantelor tinere, pămîntul se schimbă în fiecare an, în timp ce plantele mature au nevoie de schimbarea pământului o dată la doi ani.Apariția paraziților se remarcă ușor prin cîteva schimbări la nivelul plantelor. Frunzele se decolorează și devin lipicioase. Puricii de plante se îndepărtează pulverizînd de două ori pe săptămînă o soluție lichidă specială, preparată în casă, sau cumpărată de la farmacie.Pe parcursul creșterii și înfloririi plantei, aportul de îngrășămînt este absolut esențial. Este important de știut că îngrășămintele se pot administra doar plantelor sănătoase, iar pământul din ghiveci trebuie să fie umed cînd se aplică soluția de îngrășare.Frecvența procesului de fertilizare se stabilește în funcție de ritmul de creștere al plantei și ținînd cont de condițiile de mediu. Cînd este foarte cald, apa se alternează cu soluția fertilizatoare.Sfaturi de îngrijire a celor mai răspîndite plante de apartamentTrandafirul de apartament se plantează de obicei într-un ghiveci de 20-30 de cm. Această plantă iubește contactul direct cu soarele, așadar se recomandă să fie așezat într-un loc cît mai luminos.În general se udă măcar o dată pe săptămînă, cînd pămîntul este uscat.Orhideea este o plantă care necesită o atenție mai specială, dar dacă este corect îngrijită poate să trăiască foarte mulți ani. De obicei se așează într-un loc cu luminozitate medie, nu expusă direct în soare. Orhideea Phalaenopsis se udă doar o dată pe săptămînă.Cactusul este o altă plantă foarte ușor de întreținut în locuință, care iubește foarte mult lumina și căldura. Când se plantează, pămîntul trebuie să fie amestecat cu nisip fin. Trebuie udat o dată pe săptămînă, iar apa se toarnă de obicei în farfuria ghiveciului.Gerbera este o plantă decorativă foarte frumoasă, ușor de îngrijit și de cultivat. Pentru o dezvoltare cît mai armonioasă are nevoie de lumină, așadar nu trebuie să fie privată de razele soarelui. Nu suportă foarte multă umezeală, așadar se poate uda o dată pe săptămînă.Aloe Vera este una dintre plantele care se întreține cel mai ușor acasă. Ca ea să crească armonios nu trebuie udată în exces, iar fundul ghiveciului trebuie să aibă cel puțin 3-4 găuri de scurgere.Azaleea este o floare foarte frumoasă, originară din Asia Orientală. Dacă este îngrijită cu atenție, această plantă poate înfrumuseța aspectul casei. În general, aazleea iubește lumina, dar nu trebuie așezată chiar în bătaia directă a soarelui. Iarna se adăpostește de vânt sau de îngheț și nu trebuie udată în exces, pentru că poate putrezi.