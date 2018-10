Inginerul finlandez cu origini moldovenești, care cîntă în limba moldovenească în timpul liber (VIDEO)

Kim Calonius este cunoscut în Moldova pentru faptul că a interpretat mai multe piese în limba moldovenească. Acesta este inginer de profesie, care lucrează la un centru de cercetare guvernamental din Finlanda.

Dincolo de profesia sa, el este pasionat de muzică. Face parte dintr-un cor și colaborează cu mai multe trupe. Kim are și rădăcini moldovenești, fiind descendentul, Elenei Dragoș și a lui Otto Calonius. Zboară periodic din Helsinki la Chișinău, pentru a călca pe urmele strămoșilor săi. El spune că a fost atras de cultura noastră de pe cînd era mic. „Îmi amintesc cît de impresionat am fost atunci, cînd am văzut prima dată un covor tradițional moldovenesc. Întotdeauna am simțit o conexiune cu aceste pămînturi”, a povestit Kim, care nu vorbește limba moldovenească, dar cu siguranță simte moldovenești.

În cadrul lansării Clubului Consulilor Onorifici „Dialogue 2018”, Kim a insistat să interpreteze cîteva melodii moldovenești. Ulterior pe Instagram, contul oficial a celor de la Zdob Și Zdub l-a numit „Acesta e adevăratul fiu al Codrilor Finlandezi! Tervehdyksiä ja kiitoksia!”

Diez.md a reușit să vorbească cu Kim și să-l întrebe cîte ceva despre Moldova. Vedeți mai jos unele fragmente din acest interviu. Care este sursa acestui interes și care este legătura dumneavoastră cu Moldova? Am rude în Moldova. Stră-străbunelul meu este din Moldova, din cîte știu. Mai am și o rudă pe care o știu, Elena se numește. În general, prima dată am fost în Moldova în anul 2009, după aceasta am mai fost de 3 ori și am reușit să mai găsesc mai multe rude acolo.

Cine este Kim Colonius?e un familist. Are 3 fiice și un fiu, și trăim în Helsinki. Lucrez undeva cercetător într-o întreprindere, să zicem așa, care face cercetări în domeniul rezistenței materialelor de construcție. Dar, mai am o pasiune.

Muzica?

Muzica, evident. Putem spune că este hobby-ul meu principal. Evident, fac și sport, dar muzica e pe primul loc. Am chiar și concerte, și uneori sunt plătit.

Putem spune că muzica este al doilea job, part-time. Sînteți jumătate inginer, jumătate muzician?

Cam așa ar fi, da.

Ce poeți de ai noștri cunoașteți?

Eminescu, bineînțeles. Grigore Vieru. Am auzit și de alții, dar în momentul de față nu-mi amintesc.

Care dintre ei sunt traduși în finlandeză?

Eminescu…

Cum se percepe Eminescu în Finlandeză?

Îmi place acest tip de poezii. Sînt despre teme așa mari și universale, cum ar fi moartea, viața, universul. Îmi place cum el le prezintă într-un mod foarte liric.

Cine ar fi omologul lui Eminescu în Finlanda?

Eino Leino. Ei au fost practic contemporani, au trăit prin aceeași perioadă, o perioadă interesantă și din punct de vedere istoric. Eu i-aș compara în primul rînd pe ei doi. Sunt similari.

Bine, despre arhitectură un pic. Seamănă Helsinki cu Chișinăul?

S-au dezvoltat practic în aceeași perioadă. Am văzut asemănări, dar voi aveți mai multe influențe sudice, așa, mai de la turci, de exemplu. Noi am aparținut în aceeași perioadă Imperiului Rus, iar țarul a mutat capitala de la Turku la Helsinki pentru a o apropia de St Petersburg. Așa a fost construit centrul actual al orașului.

Să vorbim și despre relațiile dintre Moldova și Finlanda. Sînteți oarecum un prieten al Moldovei…

Evident că sînt interesat în relații bune ale Moldovei cu Finlanda. Prin urmare, aș vrea să ajut și moldovenii aflați aici în Finlanda. Cu birocrația, lansarea unei afaceri, schimburi culturale și educaționale, sau cu orice altceva. Sper să fie o colaborare cu multe rezultate, dar nu va fi ușor. Moldova nu e în UE, iar în prezent nu prea avem așa de multe punți de legătură între aceste două țări. Este greu, dar nu imposibil să pornești de la zero ceva. Nu ar trebui să așteptăm mult, atît timp cît facem ceva, sîntem pe calea cea corectă.