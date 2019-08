Incidentul aerian deasupra Chișinăului: În tură au ieșit nu 9 controlori dar 5

Eugen Sajin, controlorul de trafic aerian din cadrul Moldstsa, cel care a făcut public un incident cu implicarea unei aeronave Air Moldova, vine cu noi detalii.

Acesta spune într-o postare pe facebook că, din lipsă de oameni, sînt nevoiți să comaseze pozițiile de muncă, respectiv un controlor să facă munca pe mai multe poziții simultan, ceea ce reprezintă un factor adăugător de oboseală și stres, transmite Știri.md Potrivit lui Sajin, la capitolul personal lucrurile stau mult mai rău. „În tură atunci au ieșit nu 9 controlori cum se vehiculează în presă ci 5 (!) Respectiv ei nu au avut nici măcar posibilitatea să aibă o pauză, să nu mai vorbim de necesitățile fiziologice etc. Fac o remarcă, deși controlorii au lucrat la limita minimului de personal, ei au fost responsabili și nu au părăsit locul de muncă, după cum se vehiculează în presă”, menționează Eugen Sajin.Controlorul a lucrat singur la sector, deși după modelul internațional la fiecare sector de dirijare se lucrează în doi, menționează acesta. În plus, trainingul și refresh-ul sezonier care are loc în fiecare primăvară a anului nu a fost efectuat.„Controlorii aveau restanțe la concedii și ore supra-lucru, respectiv un factor în plus pentru oboseală cronică”, a adăugat controlorul de trafic aerian.Totodată, angajatul „Moldatsa” spune că structura spațiului aerian este învechită. Procedura de decolare (SID) urmată de aeronava A320 trece exact prin Zona de salturi cu parașutism. La fel e și cu aterizările (STAR). Majoritatea trec prin această Zonă.„Incidentul nu a fost raportat prin sistemul intern, ceea ce denotă un eșec total al sistemului de raportare. Lumea se teme să raporteze fiindcă vor fi pedepsiți. Există probleme de echipament, dar astea sînt gata să le prezint în cadrul unei comisii independente”, a mai specificat Sajin.Eugen Sajin anunță că a făcut o investigație independentă care am transmis-o către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, care s-a sesizat în timp util și a promis măsuri corective.Reamintim că o aeronavă a companiei „Air Moldova”, cu 140 de pasageri la bord, și un avion de mici dimensiuni au fost aproape de o coliziune în aer, pe 23 iunie.