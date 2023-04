Încă o companie aeriană din R.Moldova își mută avioanele în România – risc de securitate

Fly One anunță că se extinde în Republica Moldova, însă din cauza percepției riscului de securitate compania este nevoită să-și reînregistreze avioanele în România.

„Ca flotă suntem nevoiți să facem o relocalizare a avioanelor, din cauza constrângerilor posibilelor acțiuni violente din Republica Moldova. Am reînregistrat avioanele în România și Armenia. Or, din cauza situației cu riscul de securitate am pierdut mai multe avioane, care au fost retrase de companiile de leasing. Am negociat cu alte companii”, a declarat pentru bani, președintele Consiliului de administrație, Vladimir Cebotari.

Fly One este o companie aeriană privată cu o flotă de 12 avioane. Este a doua ca mărime companie avia din Republica Moldova. Fondată în anul 2015, compania are în prezent printre asociaţi pe Maria Cebotari (40%), soţia lui Vladimir Cebotari fost ministru al Justiției pe timpul guvernării democrate. Alte 40% le deține Tudor Carabadjac, iar câte 10% sunt deținute de Mariana Tăbuică, sora lui Cebotari și Mircea Maleca, fost șef la Autoritatea de Aeronautică Civilă.

În prezent, FLYONE operează zboruri către 18 destinații, 11 curse regulate și 7 curse charter: Frankfurt, Tel Aviv, Sankt Petersburg, Londra, Moscova, Parma, Verona, Dublin, Paris, Istanbul, Kiev, Antalya, Heraklion, Sharm El-Sheikh, Bodrum, Tivat, Hurghada, Marsa Alam.

În martie 2023 pe fundalul riscurilor de securitate, compania low cost Wizz Air a decis să își suspende zborurile din Chișinău spre 13 orașe din Austria, Germania, italia, Ungaria, Cehia, Spania și Marea Britanie. Pasagerii moldoveni pot folosi drept alternativă Aeroportul Iași.