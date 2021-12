În sudul Moldovei a fost prezentat un nou film muzical cu participarea vedetelor din Moldova (VIDEO)

în Moldova a fost realizat filmul muzical "Malul stîng, malul drept" cu participarea vedetelor moldovenești - Artistul Poporului, cunoscutul naist Constantin Moscovici și interpreta Nelly Ciobanu, care a reprezentat țara noastră la Eurovision Song Contest.

Filmul are scopul de a contribui la apropierea locuitorilor Moldovei multinaționale care locuiesc pe diferite maluri ale Nistrului, relatează Noi.md

Prezentarea acestui film a avut loc în satul Avdarma din sudul Moldovei, în Autonomia Găgăuză, iar localnicii au rămas foarte mulțumiți de ceea ce au văzut.

După cum a remarcat regizorul filmului Igor Chircov-Ghibu, pelicula a fost filmată în locuri frumoase. Se știe că Nistru în sine este uimitor de frumos. În afară de un tînăr care este actor - artist profesionist la Teatru rus de stat. A. P. Cehov, practic toate celelalte persoane implicate în peliculă au fost actori neprofesioniști: cîntăreți, compozitori, artiști, și anume acesta a fost scopul regizorului, ca ei să prezinte interes publicului.

"Tema Moldovei este infinită. Aici există o împletitură de atît de multe naționalități și toți se iubesc reciproc. Și acesta este cel mai important lucru!", a subliniat Igor Chircov-Ghibu.

Producătorul filmului, Igor Șapovalov, a menționat că filmul a fost creat în cadrul Programului "Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii" finanțat de Uniunea Europeană, iar ideea creativă aparține lui Igor Chircov-Ghibu.

"Inițial ideea a fost de a arăta că pe maluri diferite trăiesc aceiași oameni, care au interese comune, valori comune, valori familiale, dragoste. Și de a transmite acest gînd într-oforma muzicală, pentru că este cea mai asimilabilă formă pentru noi toți. Pentru a realiza această idee, regizorul a decis să atragă vedetele moldovenești Constantin Moscovici și Nelly Ciobanu. Filmul a fost realizat în două luni", a subliniat Igor Șapovalov.

Constantin Moscovici a recunoscut că aceasta nu este prima sa experiență de filmare, iar pentru Nelly Ciobanu a fost prima.

"Cînd aveam 15 ani, am reușit să mă filmez într-unul din filmele despre cum tinerii absolvenți din școlile de la sate merg să studieze în universități. Apoi m-am filmat în videoclipuri. Dar acest lucru este total diferit. Dar cea mai serioasă încercare pentru mine cu Nelly a fost filmarea în acest film, mai ales că nu avem o educație în actorie. Dar ne-a fost bine și ușor să lucrăm cu Igor Chircov-Ghibu. El a cerut ca noi să fim naturali. Am jucat practic pe noi înșine. Și în scenariu, eroii au numele noastre adevărate", a spus celebru naist.

Potrivit lui, în timpul filmării peliculei și în continuarea filmării anumitor scene, era important să păstrăm același spirit și să nu pierdem firul.

"Pentru noi, desigur, a fost puțin complicat. Dar noi, totuși, priveam ce am filmat mai înainte, intram în această stare, în acest rol. Am avut filmări pe timp de noapte. Au fost și stînci, și locuri frumoase. Dar cel mai important este că acest film în ansamblu este conceput pentru a uni oamenii, iar muzica este una dintre componentele culturilor care nu are hotare. Nu contează în ce limbă cînți. O melodie sau un cîntec, în principiu, toți oamenii o ascultă cu plăcere", a subliniat Constantin Moscovici.

El a menționat că în filmul "Malul stîng, malul drept" au răsunat cîntece din diferite naționalități pentru a arăta cît de multilaterală și multinațională este țara noastră.

"Și este foarte bine că găgăuzii, bulgarii, ucrainenii, rușii și mulți oameni de alte naționalități și-au găsit aici casa și se simt ca acasă. Și nu trebuie să ne împărțim în ai noștri și ne ai noștri. Niciodată!", a spus Constantin Moscovici.

La rîndul său, cîntăreața, actrița Larisa Sprincean a subliniat că i-a fost ușor să lucreze în timpul filmărilor peliculei, pentru că toată lumea era prietenoasă, era căldură în compania prietenoasă și totul a decurs foarte ușor.