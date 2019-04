În școlile și spitalele din țară ajung sucuri contrafăcute din Ucraina

Elevilor și bolnavilor din Republica Moldova li se livrează sucuri contrafăcute, produse în Ucraina, ce conțin substanțe chimice interzise, rezultă dintr-un demers trimis de Asociația Producătorilor de Conserve, ce se referă la instituțiile școlare și cele spitalicești, pe adresa Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

O plîngere penală, care are la bază aceiași cauză, a fost transmisă și către Procuratura Chișinău , scrie Bani.md.Potrivit Asociației Producătorilor de Conserve, este vorba despre produsele neconforme, importate în Republica Moldova sub marca „Соки Украины”, aceste băuturi fiind prezentate drept sucuri, care de fapt nu corespund standardelor minime naționale. Prin atribuirea băuturilor menționate a unor caracteristici inexistente și prin marcarea (etichetarea) cu numeroase informații false sau înșelătoare cu privire la natura și calitățile esențiale ale produsului, acest producător, intenționat, induce în eroare statul și consumatorii.Datorită utilizării sub nivelul necesar al ingredientelor naturale, dar și înlocuirii acestora cu adaosuri artificiale de diverse zaharuri și alte substanțe chimice pentru ajustarea gustului și aromei, producătorul „Соки Украины”, în mod fraudulos, induce în eroare nu doar consumatorii, dar și autoritățile statului, care l-au desemnat „cîștigător” în mai multe licitații de achiziții publice organizate de instituțiile de stat sau municipale, inclusiv de spitale, precum și de Direcția Educație, Tineret și Sport al mun. Chișinău, astfel că aceste băuturi falsificate, prin utilizarea unor intermediari sînt livrate în instituțiile preșcolare, de învățămînt și spitalicești.Produsele examinate cu inscripția „Соки Украины”conţin zahăr, chimicale şi înlocuitori de zahăr și sînt livrate copiilor în pofida faptului că potrivit prevederilor legale, din rația copiilor sînt excluse zahărul, dulciurile, sucurile conservate cu zahăr.Asociația Producătorilor de Conserve subliniază: ,,Prin participarea la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice de sucuri de fructe 100%, fără zahăr, a companiilor ce livrează sucuri sub marca comercială „Соки Украины”, cu un conţinut de doar 60% fructe pe de o parte, şi adaosuri de zahăr exogen, de altă parte, are loc un fals și înşelarea consumatorilor.”Totodată, amintim că mii de tone de mere au înghețat toamna trecută pe cîmpiile din țară, pentru că producătorii nu le-au putut vinde nici la cele mai mici prețuri.